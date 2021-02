Pensato per digitalizzare gli appunti e averlo così sempre a portata di mano anche in formato digitale, il Moleskine Smart Writing Set è un dispositivo pensato per gli studenti, ma non solo, più in generale per tutti coloro che desiderano scrivere a mano su carta e vedere il risultato immediatamente convertito sullo schermo del proprio smartphone, tablet o computer. Oggi è possibile acquistarlo su eBay al prezzo scontato di 74,90 euro invece di 149,00 euro come da listino, con un risparmio del 50%.

50% di sconto sul Moleskine Smart Writing Set

L’applicazione sviluppata da Moleskine per l’uso dello Smart Writing Set è disponibile sia su Android sia in versione iOS. La trasmissione avviene in modalità wireless, senza bisogno di connettere alcun cavo. Per altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Naturalmente analogico, comodamente digitale, assolutamente Moleskine.

Sono inclusi nella confezione di Moleskint Smart Writing Set: il paper tablet con speciale carta micropuntinata, la smartpen Pen+, il cavo USB per la ricarica, una cartuccia di inchiostro e il manuale utente. Con lo sconto del 50% è un affare. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 15.500 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay.