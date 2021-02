Surface Pro X, Microsoft lo sconta di 270 euro

270 euro di sconto, spedizione gratuita, consegna immediata: è questa l’offerta che Microsoft lancia sul proprio stesso store per tutti coloro i quali stanno pensando di portare la propria produttività sul Surface Pro X. Il prezzo passa così da 1169 euro a 899 euro.

Surface Pro X, 270€ di sconto sul Microsoft Store

Microsoft descrive il Pro X come “il dispositivo mobile perfetto per lavorare e connetterti anche lontano dall’ufficio, esplorare il Web, disegnare sullo schermo o seguire Netflix in streaming“: schermo da 13 pollici, risoluzione 2880×1920 con ratio 3:2, taglio di memoria interna da 8 GB, SSD da 128GB e batteria in grado di garantire un’autonomia da 15 ore.

Il modello in offerta prevede in dotazione il chipset Microsoft SQ 1 (basato su ARM e prodotto in collaborazione con Qualcomm). Surface di questo tipo sono uno strumento peculiare poiché fortemente incentrati su cloud e produttività, configurando una dimensione nuova di Windows che si basa fortemente sulla connettività.

Chi intende avere un’esperienza basata su Windows in modalità S, invece, può ripiegare sulla versione Surface Laptop Go: in questo caso l’offerta è disponibile su Amazon (749 euro).