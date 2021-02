Abbastanza compatto da poterlo portare sempre con sé nella custodia del laptop, ma con un design studiato per risultare comodo (e silenzioso) anche durante le lunghe sessioni di utilizzo: oggi il mouse wireless del marchio EasyULT è proposto in offerta lampo su Amazon con uno sconto del 31% sul prezzo di listino.

Mouse wireless in offerta lampo su Amazon: sconto 31%

Si può connettere al computer o ad altri dispositivi via Bluetooth oppure tramite il ricevitore USB fornito in dotazione. Sulla parte inferiore si trova un selettore utile per passare da una modalità all’altra. Garantita la piena compatibilità con tutti i sistemi operativi in circolazione. Per le altre caratteristiche far riferimento alla scheda del prodotto.

Incluso nella confezione anche il cavo per la ricarica della batteria interna. Al prezzo di soli 8,99 euro invece di 12,99 euro come da listino è un ottimo affare. Come sempre, trattandosi di un’offerta lampo su Amazon, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo poiché rimarrà disponibile solo per poche ore e comunque fino all’esaurimento delle unità disponibili.