Extender Wifi: sconti extra, solo per poche ore

La miglior soluzione per coprire con il Wifi una porzione di casa è un buon router: se ne trovano di tutti i prezzi e per tutte le necessità, con offerte continue disponibili. La miglior soluzione per coprire con il Wifi una intera abitazione, e magari le immediate pertinenze, è una rete mesh: anche in questo caso si trovano varie soluzioni, tutte molto semplici da configurare, ma non sempre il costo è accessibile quanto si auspicherebbe. In molti caso la soluzione può essere ibrida: un semplice router per la copertura essenziale, quindi un extender per arrivare laddove la rete non riesce a portare il proprio servizio.

Le differenze tra i ripetitori più comuni sono poche ed in assenza di particolari esigenze si rivelano tutti equamente validi per le situazioni più comuni. Il prezzo può fare la differenza ed un valido sconto può facilitare ulteriormente la scelta.

Extender: pochi euro per risolvere grossi problemi

Proprio in queste ore Amazon mette a disposizione una serie di sconti su questa gamma di prodotti, con un ventaglio di ripetitori wifi per tutti i gusti e per tutte le tasche. Tre esempi su tutti:

Con pochi euro, insomma, il problema può essere risolto.

La configurazione è tipicamente molto semplice, un vero e proprio plug&play nel quale bastano l’alimentazione ed un click per dar vita alla nuova rete estesa. Gli sconti disponibili in queste ore (tutti in scadenza) configurano un’opportunità valida di scelta per chiunque soffra problemi di copertura presso la propria abitazione o presso l’ufficio: senza allestire reti mesh più ambiziose, e senza dover cercare router di ben maggior costo e di più complessa configurazione, il problema si può aggirare con un semplice extender.