Un tablet economico in grado all’occorrenza di svolgere anche il ruolo di piccolo laptop per le operazioni base della produttività come navigazione, editing documenti e comunicazione: quello del marchio DuoDuoGo oggi è proposto su Amazon in offerta lampo con uno sconto del 15% sul prezzo di listino. Oltre al dispositivo include la custodia in pelle, la tastiera fisica, un pennino da utilizzare per scrivere o disegnare a mano libera e il caricatore.

Offerta lampo: tablet Android con custodia, tastiera e pennino

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche: display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 pixel, processore octa core MediaTek, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB con possibilità di espansione attraverso microSD fino a 256 GB, moduli WiFi, Bluetooth 4.0. e GPS per la connettività, fotocamera frontale da 5 megapixel utile anche per le videochiamate e posteriore da 8 megapixel, porta USB-C e batteria da 8.000 mAh. Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Le dimensioni sono 240,2×170,2×9,2 millimetri, il peso si attesta a 468 grammi. Il sistema operativo preinstallato è Android (versione 9.0). Tutto questo oggi in offerta lampo su Amazon al prezzo di 130,89 euro invece di 153,99 euro come da listino. Come sempre in questi casi il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo in quanto lo sconto rimarrà disponibile solo per alcune ore e fino all’esaurimento delle unità disponibili.