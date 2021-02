Una rapida segnalazione per chi è alla ricerca di un mouse da dedicare alla produttività: il modello Logitech MX Master 3, assoluto top di gamma della categoria, oggi è proposto in sconto su eBay. È la periferica di puntamento per eccellenza da destinare a un impiego in ambito desktop, fedele alleato delle più intense giornate di lavoro trascorse di fronte al monitor.

Logitech MX Master 3 (Grafite e Grigio) in offerta

A rendere il dispositivo particolarmente interessante sono il sensore da 4.000 dpi che può essere utilizzato senza problemi su qualsiasi tipo di superficie (vetro compreso), i sette pulsanti personalizzabili tramite software, il design ergonomico studiato per alleviare lo stressi di dita, mano e braccio, la possibilità di sincronizzazione wireless con tre dispositivi in contemporanea, la porta USB-C per la ricarica, l’autonomia elevata della batteria interna e la modalità Flow che permette di spostare file e informazioni da un computer all’altro. Può bastare?

MX Master 3 di Logitech è proposto oggi in offerta su eBay con uno sconto rispetto al prezzo di listino fissato dal produttore in 114,99 euro: è possibile acquistare la versione Grafite a 93,22 euro e quella in color Grigio a 103,99 euro. In entrambi i casi la consegna a domicilio avviene in pochi giorni con spedizione gratuita.