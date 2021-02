Ring Video Doorbell Pro: sconto del 28% su Amazon

Ring ha annunciato ieri il nuovo modello con diversi miglioramenti, ma gli utenti possono ancora acquistare il Video Doorbell Pro, approfittando dell’offerta attuale di Amazon. Il campanello smart può essere acquistato con lo sconto del 28%.

Ring Video Doorbell Pro a 179 euro

La versione in promozione è quella con alimentatore plug-in da collegare alla presa elettrica, quindi è la scelta ideale per gli utenti che non hanno ancora un campanello. Il Video Doorbell Pro mostra immagine in LiveView a risoluzione full HD e offre un campo visivo di 160 gradi in verticale e 90 gradi in orizzontale.

Sono inoltre disponibili la visione notturna ad infrarossi, la rilevazione di movimento personalizzabile e l’audio bidirezionale con cancellazione del rumore. La connettività è garantita con un modulo WiFi b/g/n dual band (2,4 e 5 GHz). Nella confezione ci sono quattro mascherine (colori nickel satinato, crema, bronzo veneziano e nero).

Le notifiche attivate dal movimento vengono inviate a smartphone, tablet e PC, quando i sensori rilevano la presenza di una persona nelle vicinanze. È possibile controllare il Video Doorbell Pro con i comandi vocali di Alexa e visualizzare le immagini in tempo reale su un Echo Show.

Il dispositivo può essere acquistato su Amazon al prezzo di 179,00 euro, invece di 249,00 euro (sconto del 28%).