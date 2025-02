Molto più di un modem: l’Iliadbox migliora la gestione della rete domestica

La connessione internet domestica non è più necessaria solamente per collegarsi al web da PC e smartphone, ma anche da tutti gli altri dispositivi ed elettrodomestici che compongono le nostre case intelligenti. Smart TV, termostati, impianti di condizionamento, eccetera; avere tutto sotto controllo è indubbiamente un grande vantaggio e per poterlo sfruttare è necessaria non solo una connessione ultraveloce, ma anche un modem che supporti questo tipo di gestione. L’Iliadbox, incluso nell’offerta della fibra ottica di Iliad, rappresenta un’innovazione anche in questo senso.

Comodità e sicurezza al servizio della famiglia

L’Iliadbox non è solo uno dei router più potenti attualmente disponibili nel nostro Paese per il supporto allo standard Wi-Fi 7, ma è anche un vero e proprio centro di controllo per la casa intelligente. Anche grazie all’app dedicata, infatti, è possibile monitorare in tempo reale tutti i dispositivi connessi alla rete domestica, verificando così non solo lo stato della connessione, ma anche identificare gli accessi e individuare eventuali anomalie. Un approccio estremamente comodo, ma anche molto sicuro.

In termini di sicurezza, inoltre, sempre dall’applicazione mobile è possibile usufruire del servizio McAfee Safe Family. Si tratta del Parental Control con il quale proteggere la navigazione di tutti i componenti della famiglia. Tramite questo servizio, completamente gratuito, è infatti possibile bloccare la navigazione su siti web e app considerati non adatti o non sicuri, impostare limiti di tempo per l’utilizzo delle app e localizzare i dispositivi sui quali l’applicazione è stata installata ricevendo le notifiche in caso di spostamenti.

Un servizio completo incluso nell’offerta per la fibra ottica che prevede anche le chiamate illimitate in Italia (e in più di 60 Paesi esteri). L’offerta è disponibile in promozione a 21,99€ al mese per sempre, con un risparmio di 48€ all’anno. La promozione è riservata agli utenti che hanno un’offerta mobile Iliad con attivo il servizio di pagamento automatico.