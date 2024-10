È il momento giusto per comprare iPad: -110€ nella Festa di Prime

Amazon ha tagliato il prezzo di iPad per la Festa delle Offerte Prime. Il modello standard del tablet Apple, nella sua decima generazione, è in forte sconto sull’e-commerce, con una promozione che lo porta al minimo storico. Non è mai stato così conveniente fin dal debutto sul mercato. Si tratta della versione Wi-Fi più capiente, quella con 256 GB di memoria interna per l’archiviazione.

iPad in forte sconto per l’evento Amazon

Diamo uno sguardo alla scheda per le specifiche più importanti: display Liquid Retina da 10,9 pollici con risoluzione 2360×1640 pixel, chip A14 Bionic progettato internamente dal gruppo di Cupertino con CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core per le operazioni di intelligenza artificiale, fotocamere posteriore e frontale da 12 megapixel, altoparlanti stereo posizionati in orizzontale, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, Touch ID per il riconoscimento delle impronte digitali, porta USB-C e batteria da 28,6 Wh con autonomia elevata. Il sistema operativo è ovviamente iPadOS con aggiornamenti costanti rilasciati dalla mela morsicata. Naturalmente, non manca il supporto al pennino Pencil per scrivere o disegnare a mano libera sullo schermo e, se abbinato a una tastiera wireless può diventare un piccolo notebook utile per la produttività in movimento.

Venduto e spedito direttamente da Amazon senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità, con disponibilità immediata e consegna gratuita a casa in pochi giorni, l’iPad da 10,9 pollici di decima generazione, nella versione Wi-Fi da 256 GB, può essere tuo al prezzo minimo storico di 499 euro invece di 609 euro come da listino Apple. La colorazione è Argento.

A mezzanotte termina l’edizione 2024 della Festa delle Offerte Prime, un’iniziativa esclusiva riservata ai clienti Prime. Non sei ancora iscritto? Inizia subito il tuo mese di prova a costo zero e approfitta dei tanti vantaggi inclusi.