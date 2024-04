Momento d'oro per Bitcoin e le altre criptovalute: ecco i vantaggi di scegliere Kraken per investire

Salvo clamorose sorprese dell’ultimo minuto, aprile sarà il mese del tanto atteso halving di Bitcoin. Si tratta di uno degli eventi più importanti degli ultimi quattro anni nel settore delle criptovalute, dato che storicamente prima e dopo il “dimezzamento” si è sempre registrata una decisa crescita del valore di BTC. E se a questo uniamo il successo dirompente degli ETF su Bitcoin, non devono sorprendente più di tanto le voci che vogliono Bitcoin volare sopra quota 150 mila dollari già entro la fine di quest’anno.

Così come non sorprende la scelta di un numero crescente di persone di investire in Bitcoin e nelle altre criptovalute, volendo approfittare del momento favorevole in atto. Per farlo l’ideale è affidarsi a una piattaforma seria e semplice da usare: a questo proposito ti segnaliamo Kraken, uno dei maggiori exchange crypto a livello internazionale, attuale sponsor ufficiale della scuderia di Formula 1 Williams Racing.

I vantaggi di Kraken per investire in Bitcoin e in criptovalute

Di seguito una lista dei vantaggi di investire in Bitcoin e in altre criptovalute tramite la piattaforma Kraken:

registrazione account gratuita tramite questa pagina;

tramite questa pagina; iniziare a investire con appena 10 euro ;

; scambiare oltre 200 criptovalute ;

; oltre 10 milioni di utenti usano già Kraken;

usano già Kraken; semplicità d’uso della piattaforma;

della piattaforma; supporto attivo 24 ore su 24 , sette giorni su sette durante tutto l’anno;

, sette giorni su sette durante tutto l’anno; sezione per conoscere in maniera approfondita le criptovalute.

Se scegli di affidarti a Kraken, puoi registrare un nuovo account gratuito direttamente da qui. Al termine dell’iscrizione è sufficiente effettuare un primo deposito sul proprio profilo per iniziare a investire in oltre 200 criptovalute.