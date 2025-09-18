Mondiale pallavolo: come vedere Italia vs Ucraina in streaming dall'estero

I Mondiali di Pallavolo entrano nel vivo e l’Italia si gioca tutto oggi 18 settembre, a partire dalle 15:30, con la sfida decisiva con l’Ucraina. Dopo la vittoria con l’Algeria, infatti, la sconfitta 3 a 2 contro il Belgio ha complicato le cose per la Nazionale che ha bisogno di vincere per poter passare il turno. Il match sarà trasmesso in diretta TV sui canali Rai e in diretta streaming su Rai Play.

Per vedere Italia – Ucraina in streaming dall’estero, considerando la scarsa copertura mediatica per l’evento in altri Paesi, è possibile ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano.

Una sfida cruciale per l’Italia

Italia – Ucraina è una sfida decisiva per il passaggio del turno. Attualmente, infatti, il Gruppo F vede il Belgio al primo posto, con 5 punti, e l’Italia al secondo, con 4 punti. Terza piazza per l’Ucraina con 1 punto. Ultima e già eliminata è l’Algeria. Per l’Italia, quindi, c’è bisogno di una vittoria in modo da poter passare il turno e tentare l’assalto al titolo mondiale nella fase eliminatoria.

La diretta streaming è su Rai Play mentre per chi si trova all'estero c'è la possibilità di ricorrere a una VPN