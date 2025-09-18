 Mondiale pallavolo: come vedere Italia vs Ucraina in streaming dall'estero
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Mondiale pallavolo: come vedere Italia vs Ucraina in streaming dall'estero

Ecco come vedere in diretta streaming anche dall'estero Italia - Ucraina, match valido per il Mondiale di pallavolo in corso e già decisivo.
Mondiale pallavolo: come vedere Italia vs Ucraina in streaming dall'estero
Entertainment Sport
Ecco come vedere in diretta streaming anche dall'estero Italia - Ucraina, match valido per il Mondiale di pallavolo in corso e già decisivo.

I Mondiali di Pallavolo entrano nel vivo e l’Italia si gioca tutto oggi 18 settembre, a partire dalle 15:30, con la sfida decisiva con l’Ucraina. Dopo la vittoria con l’Algeria, infatti, la sconfitta 3 a 2 contro il Belgio ha complicato le cose per la Nazionale che ha bisogno di vincere per poter passare il turno. Il match sarà trasmesso in diretta TV sui canali Rai e in diretta streaming su Rai Play.

Per vedere Italia – Ucraina in streaming dall’estero, considerando la scarsa copertura mediatica per l’evento in altri Paesi, è possibile ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano.

La VPN giusta su cui puntare è Total VPN, ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,59 euro al mese, scegliendo il piano annuale con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e accedere al sito ufficiale di Total VPN.

Successivamente, è possibile scaricare l’app del servizio sul proprio dispositivo, selezionare un server italiano e avviare la connessione per poi accedere a Rai Play e seguire la sfida decisiva per i Mondiali di Pallavolo per l’Italia.

Accedi qui a Total VPN

Una sfida cruciale per l’Italia

Italia – Ucraina è una sfida decisiva per il passaggio del turno. Attualmente, infatti, il Gruppo F vede il Belgio al primo posto, con 5 punti, e l’Italia al secondo, con 4 punti. Terza piazza per l’Ucraina con 1 punto. Ultima e già eliminata è l’Algeria. Per l’Italia, quindi, c’è bisogno di una vittoria in modo da poter passare il turno e tentare l’assalto al titolo mondiale nella fase eliminatoria.

La diretta streaming è su Rai Play mentre per chi si trova all’estero c’è la possibilità di ricorrere a una VPN come Total VPN, ora disponibile a 1,59 euro al mese. 

Accedi qui a Total VPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Mondiali di atletica 2025: come vedere le gare di oggi in streaming dall'estero

Mondiali di atletica 2025: come vedere le gare di oggi in streaming dall'estero
Cambia la programmazione per 6 canali del digitale terrestre

Cambia la programmazione per 6 canali del digitale terrestre
Addio canali? Ecco la lista delle frequenze del digitale terrestre aggiornate: fai il re-scan ora

Addio canali? Ecco la lista delle frequenze del digitale terrestre aggiornate: fai il re-scan ora
Digitale Terrestre: quali canali cambiano numero? Lista e novità esclusive

Digitale Terrestre: quali canali cambiano numero? Lista e novità esclusive
Mondiali di atletica 2025: come vedere le gare di oggi in streaming dall'estero

Mondiali di atletica 2025: come vedere le gare di oggi in streaming dall'estero
Cambia la programmazione per 6 canali del digitale terrestre

Cambia la programmazione per 6 canali del digitale terrestre
Addio canali? Ecco la lista delle frequenze del digitale terrestre aggiornate: fai il re-scan ora

Addio canali? Ecco la lista delle frequenze del digitale terrestre aggiornate: fai il re-scan ora
Digitale Terrestre: quali canali cambiano numero? Lista e novità esclusive

Digitale Terrestre: quali canali cambiano numero? Lista e novità esclusive
Davide Raia
Pubblicato il
18 set 2025
Link copiato negli appunti