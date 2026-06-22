Mondiali 2026, il programma delle partite del 22 e 23 giugno e dove vederle

La fase a gironi dei Mondiali 2026 continua con tante big che scenderanno in campo tra oggi e domani (22 e 23 giugno) per completare la seconda giornata.

Come sempre, tutte le partite saranno trasmesse da DAZN, per gli utenti che hanno attivato il piano Full oppure il piano Family o ancora il Pass Mondiale. La Rai, invece, trasmette una partita al giorno, sia in TV che in streaming, tramite Rai Play.

Per una copertura completa della competizione, quindi, è necessario puntare su DAZN. In questo momento, in particolare, è possibile attivare il piano Full con un prezzo ridotto fino a 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi. In alternativa, c’è il già citato Pass Mondiali, che garantisce l’accesso a tutti i contenuti

Per attivare una delle offerte in corso con DAZN e seguire tutti i Mondiali 2026, compresi tutti i match della fase a eliminazione diretta, basta raggiungere il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

Le prossime partite dei Mondiali 2026 (22-23 giugno)

22 giugno

Argentina-Austria (Gruppo J) – Ore 19:00 – Rai e DAZN

Francia-Iraq (Gruppo I) – Ore 23:00 – DAZN

23 giugno

Norvegia-Senegal (Gruppo I) – Ore 2:00 – DAZN

Giordania-Algeria (Gruppo J) – Ore 5:00 – DAZN

Portogallo-Uzbekistan (Gruppo K) – Ore 19:00 – DAZN

Inghilterra-Ghana (Gruppo L) – Ore 22:00 – Rai e DAZN

Il programma completo della fase a gironi

Ecco le altre partite in programma nei prossimi giorni:

24 giugno

Panama-Croazia (Gruppo L) – Ore 1:00 – DAZN

Colombia-RD Congo (Gruppo K) – Ore 4:00 – DAZN

Svizzera-Canada (Gruppo B) – Ore 21:00 – Rai e DAZN

Bosnia-Qatar (Gruppo B) – Ore 21:00 – DAZN

25 giugno

Scozia-Brasile (Gruppo C) – Ore 24:00 – DAZN

Marocco-Haiti (Gruppo C) – Ore 24:00 – DAZN

Repubblica Ceca-Messico (Gruppo A) – Ore 3:00 – DAZN

Sudafrica-Corea del Sud (Gruppo A) – Ore 3:00 – DAZN

Curacao-Costa d’Avorio (Gruppo E) – Ore 22:00 – DAZN

Ecuador-Germania (Gruppo E) – Ore 22:00 – Rai e DAZN

26 giugno

Giappone-Svezia (Gruppo F) – Ore 1:00 – DAZN

Tunisia-Olanda (Gruppo F) – Ore 1:00 – DAZN

Turchia-Usa (Gruppo D) – Ore 4:00 – DAZN

Paraguay-Australia (Gruppo D) – Ore 4:00 – DAZN

Norvegia-Francia (Gruppo I) – Ore 21:00 – Rai e DAZN

Senegal-Iraq (Gruppo I) – Ore 21:00 – DAZN

27 giugno

Capoverde-Arabia Saudita (Gruppo H) – Ore 2:00 – DAZN

Uruguay-Spagna (Gruppo H) – Ore 2:00 – DAZN

Egitto-Iran (Gruppo G) – Ore 5:00 – DAZN

Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) – Ore 5:00 – DAZN

Panama-Inghilterra (Gruppo L) – Ore 23:00 – Rai e DAZN (ipotesi)

Croazia-Ghana (Gruppo L) – Ore 23:00 – Rai e DAZN (ipotesi)

28 giugno

Colombia-Portogallo (Gruppo K) – Ore 1:30 – DAZN

RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) – Ore 1:30 – DAZN

Algeria-Austria (Gruppo J) – Ore 4:00 – DAZN

Giordania-Argentina (Gruppo J) – Ore 4:00 – DAZN