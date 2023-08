Mondiali di Basket 2023 in diretta streaming: come e quando

Come e quando vedere in diretta streaming i Mondiali di Basket 2023? Il torneo più atteso dagli appassionati di questo sport inizia proprio oggi, venerdì 25 agosto, e terminerà il 10 settembre. Tanti bei giorni di sfide e partite all’ultimo canestro che ci regaleranno emozioni spettacolari. Non perderti l’Italia grazie alle dirette streaming di Rai Play. Se invece vuoi vedere tutto l’evento in esclusiva allora c’è NOW TV e DAZN.

Comunque, nel caso tu fossi in viaggio per lavoro o vacanza all’estero puoi sempre accedere senza problemi a queste piattaforme grazie a NordVPN, oggi al 68% di sconto. Questa VPN rende disponibile una batteria di 5700 server di sua proprietà sempre aggiornati per non sbagliare un colpo quando si tratta di superare i blocchi regionali. Ma come puoi impostarla affinché sia efficace in questo senso?

Semplice, installa sul dispositivo dal quale guarderai i Mondiali di Basket 2023 la sua app ufficiale. Dopodiché accedi usando i dati di accesso inseriti in fase di acquisto. Una volta all’interno dell’ecosistema NordVPN vai alla sezione server e seleziona un Server Italiano. Facendo questo cambi la tua posizione virtuale risultando connesso dall’Italia anche se ti trovi in un Paese differente o in un’altra area geografica sottoposta a limitazioni.

Mondiali di Basket 2023: tutta la programmazione streaming

Ovviamente per uno streaming di qualità ti serve anche una connessione dati di qualità. Tuttavia non sempre è così. Infatti, a rompere le uova nel paniere c’è il traffico dati che, quando è intenso, potrebbe rallentare la velocità in download rendendo lo streaming difficoltoso. Con NordVPN attiva hai sempre una larghezza di banda illimitata per vedere i Mondiali di Basket 2023 alla massima qualità possibile senza disconnessioni né rallentamenti. Adesso diamo uno sguardo alla programmazione completa dei mondiali:

25-30 Agosto 2023

Fase a gironi

Fase a gironi 1-4 Settembre 2023

Secondo turno

Secondo turno 5-6 Settembre 2023

Quarti di finale

8 Settembre 2023

10:45 Semifinale 1

14:40 Semifinale 2

10 Settembre 2023

10:30 Finale Terzo Posto

14:40 Finale

