Mondiali Basket: come vedere Italia-USA in diretta streaming

Tutto pronto quindi per una delle partite più attese nei quarti dei Mondiali di Basket 2023. Oggi, martedì 5 settembre 2023, alle ore 14:40 si gioca Italia-USA. Non perderti questo match incredibile! Guardalo in diretta streaming su DAZN. Grazie al Piano Start hai tutto il Basket e molto altro sport a partire da soli 9,99 euro al mese. Interessante vero? Diciamo anche molto vantaggioso.

Infatti, attivando il Piano START hai incluso non solo il basket, ma anche UFC, NFL, Calcio Femminile e molto altro ancora. Tutto questo visibile su 2 dispositivi contemporaneamente, connessi sulla stessa rete internet. Inoltre puoi anche registrare fino a 4 dispositivi differenti. Vediamo insieme cosa possiamo aspettarci da questa partita tanto attesa e sicuramente emozionante che inizierà tra poche ore.

Italia-USA: guarda i Mondiali di Basket in diretta streaming

Guarda Italia-USA in live streaming su DAZN. Grazie al Piano START puoi vedere in diretta tutte le partite dei Mondiali di Basket 2023. Sicuramente questa è una delle partite più attese dai tifosi. Per la prima volta dopo 25 anni l’Italia torna ai quarti di finale. La sconfitta, che risale al 1998, era stata subita proprio contro il Team USA. All’epoca la squadra non aveva giocatori NBA mentre oggi scenderanno in campo 13. Ecco cosa aveva dichiarato Pozzecco dopo la qualificazione ai quarti di finale:

Bisogna alzare l’asticella e rischiare, in Italia c’è la cultura per cui devi continuare a dire che sei sfavorito e scarso, noi invece non lo abbiamo mai detto e non abbiamo paura.

Quindi ci aspetta un match davvero emozionante. Non perdere nemmeno un secondo di questa partita che vedrà impegnata l’Italia del basket contro gli USA. La speranza è quella di portarci a casa un’altra vittoria e continuare la scalata verso il tanto ambito trofeo. Lo spettacolo ha inizio oggi alle ore 14:40, da non perdere assolutamente in diretta su DANZ a partire da soli 9,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.