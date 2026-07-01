Mondiali di calcio, tutte le partite di oggi 1° luglio in streaming su DAZN

Oggi, mercoledì 1° luglio, ad Atlanta, Seattle e San Francisco andranno in scena tre partite valide per i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Gli incontri in calendario sono Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, Belgio-Senegal e Stati Uniti-Bosnia ed Erzegovina.

Come detto già nei giorni scorsi, per vedere tutte le partite dei Mondiali di quest’anno il punto di riferimento rimane DAZN, la piattaforma streaming che detiene i diritti di visione dell’intera competizione. Due i pass che permettono di seguire integralmente la rassegna iridata: il pass Mondiali a 24,99 euro una tantum e l’abbonamento al piano Full, disponibile al prezzo scontato di 19,99 euro al mese per i primi quattro mesi e poi 36,99 euro al mese per i restanti otto mesi (permanenza minima di un anno).

Gli incontri di oggi 1° luglio trasmessi su DAZN

Il programma odierno si aprirà ad Atlanta, in Georgia, alle ore 18:00, quando prenderà il via la partita Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo. I favori dei pronostici sono tutti per la Nazionale allenata dal tedesco Thomas Tuchel, che in caso di vittoria affronterà agli ottavi il Messico.

Alle ore 22, in quel di Seattle, sarà poi la volta di Belgio-Senegal. Sulla carta dovrebbe essere un match più equilibrato rispetto al primo di giornata, ma addetti ai lavori e non sono concorsi nel ritenere la Nazionale guidata da Rudi Garcia superiore. Chi vince affronterà al turno successivo la vincente dell’altra partita in programma oggi, quella tra Stati Uniti e Bosnia ed Erzegovina.

USA-Bosnia ed Erzegovina è in programma alle 2 di notte (ora italiana). Nonostante Dzeko e compagni abbiano eliminato l’Italia a fine marzo, i padroni di casa dovrebbero vincere in maniera agevole, anche alla luce delle prestazioni notevoli offerte nei primi due incontri della fase a gironi. Appuntamento dunque a questa notte.

https://youtu.be/mrUIxjTZXS4?si=Y7LMFd0UBZ7BLLhV