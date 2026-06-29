Mondiali di calcio, le partite di oggi 29 giugno in diretta su DAZN

La fase ad eliminazione diretta dei Mondiali di calcio entra nel vivo. Oggi, lunedì 29 giugno, si disputeranno tre partite: Brasile-Giappone, Germania-Paraguay e Olanda-Marocco.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su DAZN, la piattaforma streaming che offre la copertura completa della Coppa del mondo in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Messico e Canada. Due le offerte disponibili: il pass Mondiali a 24,99 euro una tantum e il pass Full a 19,99 euro al mese per i primi quattro mesi, poi 36,99 euro per i restanti otto (vincolo di permanenza minimo di 12 mesi).

Il programma del giorno 29 giugno in streaming su DAZN

Il primo match vedrà il Brasile di Carlo Ancelotti opposto al Giappone, con il calcio d’inizio fissato alle 19:00. Per molti la vittoria della Selecao sembra scontata, ma diversi addetti ai lavori invitano a non sottovalutare la Nazionale nipponica, che fin qui ha ben impressionato nello stesso girone di Olanda, Svezia e Tunisia (al momento l’undici giapponese è imbattuto dopo i pareggi contro Olanda e Svezia e la goleada contro la Tunisia.

In serata, quando in Italia saranno le 22:30, si affronteranno Germania e Paraguay. La Nazionale teutonica non dovrebbe avere grosse difficoltà nel superare il Paraguay e conquistare così la qualificazione agli ottavi di finale. Ricordiamo che la Nazionale sudamericana ha conquistato il pass per i sedicesimi dopo essere arrivata terza nel girone D insieme all’Australia.

Chiude il programma di giornata Olanda-Marocco, in campo alle 3:00 di notte. È una delle sfide più incerte di tutti i sedicesimi di finale, alla luce del percorso altalenante di entrambe le Nazionali nella prima fase a gironi. Gli orange partono con gli iniziali favori del pronostico, ma attenzione al Marocco, la cui tecnica, velocità e organizzazione di gioco potrebbero sorprendere la Nazionale rappresentativa dei Paesi Bassi.

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