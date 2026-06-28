 Mondiali di calcio, le partite dei sedicesimi di finale trasmesse su DAZN
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Mondiali di calcio, le partite dei sedicesimi di finale trasmesse su DAZN

Brasile e Spagna attese entrambe da un turno non semplice, più agevoli invece le sfide per Argentina e Francia.
Mondiali di calcio, le partite dei sedicesimi di finale trasmesse su DAZN
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Brasile e Spagna attese entrambe da un turno non semplice, più agevoli invece le sfide per Argentina e Francia.
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Domenica prende il via la fase ad eliminazione diretta dei Mondiali di calcio 2026 con i sedicesimi di finale. Vi prendono parte le prime due classificate di ogni girone e le otto migliori terze.

Tutte le partite saranno trasmesse su DAZN, l’unica piattaforma che detiene i diritti per l’intera competizione iridata. Rimangono sempre valide le due offerte: da una parte il pass Mondiali a 24,99 euro una tantum (senza rinnovo), dall’altra il piano Full, in offerta a 19,99 euro al mese per i primi quattro mesi, poi 36,99 euro al mese per i restanti otto mesi.

Pagina offerta DAZN

Il programma dei sedicesimi di finale su DAZN

Domenica 28 giugno

  • ore 21:00 Sudafrica-Canada

Lunedì 29 giugno

  • ore 19:00 Brasile-Giappone
  • ore 22:30 Germania-Paraguay
  • ore 03:00 Olanda-Marocco

Martedì 30 giugno

  • ore 19:00 Costa d’Avorio-Norvegia
  • ore 23:00 Francia-Svezia
  • ore 03:00 Messico-Ecuador

Mercoledì 1° luglio

  • ore 18:00 Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo
  • ore 22:00 Belgio-Senegal
  • ore 02:00 Stati Uniti-Bosnia ed Erzegovina

Giovedì 2 luglio

  • ore 21:00 Spagna-Austria
  • ore 01:00 Portogallo-Croazia
  • ore 05:00 Svizzera-Algeria

Venerdì 3 luglio

  • ore 20:00 Australia-Egitto
  • ore 00:00 Argentina-Capo Verde
  • ore 03:30 Colombia-Ghana

Tra le favorite per il successo finale, l’appuntamento sulla carta più ostico è per la Spagna, che il 2 luglio affronterà l’Austria. Turno più agevole invece per Argentina e Francia, rispettivamente contro Capo Verde e Svezia.

Non sarà una partita semplice nemmeno quella del Brasile, con la Nazionale di Carlo Ancelotti chiamata a sfidare il Giappone, una delle sorprese più piacevoli di questa prima fase della Coppa del mondo.

Altre due sfide che si preannunciano particolarmente combattute saranno Olanda-Marocco e Portogallo-Croazia. Gli orange e i lusitani partono favoriti, ma dovranno sudare le proverbiali sette camicie per staccare il pass per gli ottavi di finale.

Per quanto riguarda infine le Nazionali ospitanti, il Canada è atteso dalla sfida non semplice contro il Sudafrica, così come il Messico dovrà affrontare l’Ecuador, mentre gli Stati Uniti per quanto mostrato fin qui dovrebbero avere vita facile contro la Bosnia ed Erzegovina.

Pagina offerta DAZN

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Pubblicato il 28 giu 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
28 giu 2026
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