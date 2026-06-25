Mondiali di calcio, le partite di oggi 25 giugno in diretta su DAZN

I Mondiali di calcio stanno entrando nel vivo. Oggi, giovedì 25 giugno, andranno in scena le partite della terza giornata dei gruppi D, E e F. I due match più interessanti saranno Giappone-Svezia, due Nazionali che si contendono la qualificazione ai sedicesimi di finale nel gruppo F guidato dall’Olanda, e Turchia-Stati Uniti, con la Nazionale di Vincenzo Montella che farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai padroni di casa dopo essere stata già eliminata.

Tutti gli incontri in programma oggi saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN, l’unica piattaforma che qui in Italia detiene i diritti in esclusiva per la copertura integrale della rassegna iridata. Il pacchetto di riferimento resta il pass Mondiali, disponibile a 24,99 euro una tantum (senza rinnovo); in alternativa è possibile aderire all’offerta del pass Full, ora in promo a 19,99 euro al mese per i primi quattro mesi, poi 36,99 euro per i restanti otto.

Le partite dei Mondiali di calcio in programma giovedì 25 giugno su DAZN

Il via al programma odierno sarà dato alle ore 22, con i due incontri del gruppo E: Curacao-Costa d’Avorio ed Ecuador-Germania. La Nazionale teutonica è già sicura della qualificazione ai sedicesimi dopo le prime due vittorie, mentre alla Costa d’Avorio seconda a 3 punti basta un pareggio contro Curacao per staccare il pass per il turno successivo.

All’una di notte sarà la volta delle partite del gruppo F: Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia. Se per gli Orange la sfida contro la Tunisia dovrebbe essere una semplice formalità, il match tra la Nazionale nipponica e quella svedese è di vitale importanza per entrambe le Nazionali; il Giappone è a quota 4 punti, 1 punto in più rispetto ai suoi rivali di stasera, quindi gli basterà non perdere per accedere ai sedicesimi.

Infine gli incontri del gruppo D, in calendario alle 4 del mattino: la Turchia di Vincenzo Montella sfiderà gli Stati Uniti, mentre Paraguay e Australia sarà lo spareggio per l’accesso al turno successivo.

https://youtu.be/IqHnIyoQyCY?si=rdgf9EAZ5j1j8wU4