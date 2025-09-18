Mondiali di atletica 2025: come vedere le gare di oggi in streaming dall'estero

Sono in corso i Mondiali di atletica leggera a Tokyo, con tante gare in programma oggi 18 settembre (e fino al prossimo 21 settembre). Per seguire le competizioni è possibile fare affidarsi alla Rai che trasmette le gare sia in diretta TV che in diretta streaming, tramite la piattaforma gratuita Rai Play.

Chi si trova all’estero, invece, può verificare se qualche emittente locale trasmette le gare (consultando il sito della competizione). In alternativa e per seguire le gare con commento in italiano, è possibile usare una VPN e selezionare un server situato in Italia per avviare il collegamento.

La soluzione giusta, in questo caso, è TotalVPN. Il servizio ha un costo di 1,59 euro al mese, scegliendo il piano annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di TotalVPN, qui di sotto.

L’offerta è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Mondiali atletica: il programma di oggi 18 settembre

Ecco il programma, con gli orari relativi alla trasmissione in Italia, dei Mondiali di atletica di oggi 18 settembre:

12:05 – 5000 metri donne, batterie

12:15 – salto in alto donne, qualificazioni

12:23 – tiro del giavellotto uomini, finale

12:55 – 800 metri donne, batterie

13:55 – salto triplo donne, finale

14:02 – 200 metri uomini, semifinali

14:24 – 200 metri donne, semifinali

14:45 – 800 metri uomini, semifinali

15:10 – 400 metri uomini, finale

15:24 – 400 metri donne, finale Con la diretta TV e la diretta streaming sulla Rai, gli utenti hanno la possibilità di seguire la sesta giornata dei Mondiali di atletica in modo completo. Come detto in precedenza, chi si trova all’estero può ricorrere a una VPN per accedere a Rai Play e seguire la diretta streaming. In questo modo è possibile seguire la competizione anche nei Paesi dove non è prevista una copertura televisiva dell’evento. Total VPN con un prezzo scontato a 1,59 euro al mese è la soluzione giusta.