 Mondiali di atletica 2025: come vedere le gare di oggi in streaming dall'estero
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Mondiali di atletica 2025: come vedere le gare di oggi in streaming dall'estero

Ecco come seguire le gare di oggi dei Mondiali di atletica leggera 2025 in diretta TV oltre che in diretta streaming anche dall'estero.
Mondiali di atletica 2025: come vedere le gare di oggi in streaming dall'estero
Entertainment Sport
Ecco come seguire le gare di oggi dei Mondiali di atletica leggera 2025 in diretta TV oltre che in diretta streaming anche dall'estero.

Sono in corso i Mondiali di atletica leggera a Tokyo, con tante gare in programma oggi 18 settembre (e fino al prossimo 21 settembre). Per seguire le competizioni è possibile fare affidarsi alla Rai che trasmette le gare sia in diretta TV che in diretta streaming, tramite la piattaforma gratuita Rai Play.

Chi si trova all’estero, invece, può verificare se qualche emittente locale trasmette le gare (consultando il sito della competizione). In alternativa e per seguire le gare con commento in italiano, è possibile usare una VPN e selezionare un server situato in Italia per avviare il collegamento.

La soluzione giusta, in questo caso, è TotalVPN. Il servizio ha un costo di 1,59 euro al mese, scegliendo il piano annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di TotalVPN, qui di sotto.

L’offerta è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Accedi qui a Total VPN

Mondiali atletica: il programma di oggi 18 settembre

Ecco il programma, con gli orari relativi alla trasmissione in Italia, dei Mondiali di atletica di oggi 18 settembre:

  • 12:05 – 5000 metri donne, batterie
  • 12:15 – salto in alto donne, qualificazioni
  • 12:23 – tiro del giavellotto uomini, finale
  • 12:55 – 800 metri donne, batterie
  • 13:55 – salto triplo donne, finale
  • 14:02 – 200 metri uomini, semifinali
  • 14:24 – 200 metri donne, semifinali
  • 14:45 – 800 metri uomini, semifinali
  • 15:10 – 400 metri uomini, finale
  • 15:24 – 400 metri donne, finale

Con la diretta TV e la diretta streaming sulla Rai, gli utenti hanno la possibilità di seguire la sesta giornata dei Mondiali di atletica in modo completo.

Come detto in precedenza, chi si trova all’estero può ricorrere a una VPN per accedere a Rai Play e seguire la diretta streaming. In questo modo è possibile seguire la competizione anche nei Paesi dove non è prevista una copertura televisiva dell’evento.

Total VPN con un prezzo scontato a 1,59 euro al mese è la soluzione giusta.

Accedi qui a Total VPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Cambia la programmazione per 6 canali del digitale terrestre

Cambia la programmazione per 6 canali del digitale terrestre
Addio canali? Ecco la lista delle frequenze del digitale terrestre aggiornate: fai il re-scan ora

Addio canali? Ecco la lista delle frequenze del digitale terrestre aggiornate: fai il re-scan ora
Digitale Terrestre: quali canali cambiano numero? Lista e novità esclusive

Digitale Terrestre: quali canali cambiano numero? Lista e novità esclusive
Disney Plus ora costa meno: con la promo flash si parte da 2,99 euro al mese

Disney Plus ora costa meno: con la promo flash si parte da 2,99 euro al mese
Cambia la programmazione per 6 canali del digitale terrestre

Cambia la programmazione per 6 canali del digitale terrestre
Addio canali? Ecco la lista delle frequenze del digitale terrestre aggiornate: fai il re-scan ora

Addio canali? Ecco la lista delle frequenze del digitale terrestre aggiornate: fai il re-scan ora
Digitale Terrestre: quali canali cambiano numero? Lista e novità esclusive

Digitale Terrestre: quali canali cambiano numero? Lista e novità esclusive
Disney Plus ora costa meno: con la promo flash si parte da 2,99 euro al mese

Disney Plus ora costa meno: con la promo flash si parte da 2,99 euro al mese
Davide Raia
Pubblicato il
18 set 2025
Link copiato negli appunti