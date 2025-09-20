Mondiali di atletica 2025: come vedere le ultime gare in streaming dall'estero

Ultimi giorni di gare per i Campionati del mondo di atletica leggera, in corso di svolgimento con l’edizione Tokyo 2025 che vede l’Italia protagonista con tante medaglie. In calendario restano solo due giorni di competizioni, oggi 20 settembre e domani, domenica 21 settembre. Ci sono ancora tante medaglie da assegnare e tanti italiani da seguire in gara.

La copertura televisiva in Italia è garantita dalla Rai, sia con diretta TV che con diretta streaming su Rai Play. In questo modo è possibile seguire le ultime giornate di gara in modo gratuito.

Per chi si trova all’estero, invece, bisogna verificare che tipo di copertura televisiva ha la competizione nel Paese. In alcuni casi, seguire le gare è impossibile. Per vedere i Mondiali di atletica leggera 2025 dall’estero è possibile ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione e poi collegarsi a Rai Play.

Mondiali di atletica: il programma

Ecco il programma di sabato 20 settembre:

00.30 20 km di marcia (femminile)

02.55 20 km di marcia (maschile)

04.35 Eptathlon, salto in lungo:

12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto

13.00 4×400 femminile, batterie: Italia

13.25 4×100 maschile, batterie: Italia

13.45 4×100 femminile, batterie: Italia

14.11 Eptathlon, 800 metri

14.29 5000 metri (femminile), finale

Di seguito, invece, le gare in programma per il 21 settembre:

02.05 Decathlon, 110 ostacoli

02.55 Decathlon, lancio del disco

04.35 Decathlon, salto con l’asta

10.35 Decathlon, tiro del giavellotto

12.05 Salto in alto (femminile), finale

12.35 800 metri (femminile), finale

12.47 5000 metri (maschile), finale

13.10 Lancio del disco (maschile), finale

13.20 4×400 maschile, finale

13.35 4×400 femminile, finale

13.49 Decathlon, 1500 metri

14.06 4×100 femminile, finale

14.20 4×100 maschile, finale