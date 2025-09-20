Mondiali di atletica 2025: come vedere le ultime gare in streaming dall'estero

Ultimi giorni di gare per i Campionati del mondo di atletica leggera, in corso di svolgimento con l’edizione Tokyo 2025 che vede l’Italia protagonista con tante medaglie. In calendario restano solo due giorni di competizioni, oggi 20 settembre e domani, domenica 21 settembre. Ci sono ancora tante medaglie da assegnare e tanti italiani da seguire in gara.
La copertura televisiva in Italia è garantita dalla Rai, sia con diretta TV che con diretta streaming su Rai Play. In questo modo è possibile seguire le ultime giornate di gara in modo gratuito.
Per chi si trova all’estero, invece, bisogna verificare che tipo di copertura televisiva ha la competizione nel Paese. In alcuni casi, seguire le gare è impossibile. Per vedere i Mondiali di atletica leggera 2025 dall’estero è possibile ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione e poi collegarsi a Rai Play.
Mondiali di atletica: il programma
Ecco il programma di sabato 20 settembre:
- 00.30 20 km di marcia (femminile)
- 02.55 20 km di marcia (maschile)
- 04.35 Eptathlon, salto in lungo:
- 12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto
- 13.00 4×400 femminile, batterie: Italia
- 13.25 4×100 maschile, batterie: Italia
- 13.45 4×100 femminile, batterie: Italia
- 14.11 Eptathlon, 800 metri
- 14.29 5000 metri (femminile), finale
Di seguito, invece, le gare in programma per il 21 settembre:
- 02.05 Decathlon, 110 ostacoli
- 02.55 Decathlon, lancio del disco
- 04.35 Decathlon, salto con l’asta
- 10.35 Decathlon, tiro del giavellotto
- 12.05 Salto in alto (femminile), finale
- 12.35 800 metri (femminile), finale
- 12.47 5000 metri (maschile), finale
- 13.10 Lancio del disco (maschile), finale
- 13.20 4×400 maschile, finale
- 13.35 4×400 femminile, finale
- 13.49 Decathlon, 1500 metri
- 14.06 4×100 femminile, finale
- 14.20 4×100 maschile, finale