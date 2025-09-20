 Mondiali di atletica 2025: come vedere le ultime gare in streaming dall'estero
Ecco come vedere gli ultimi giorni di gare dei Mondiali di Atletica di Tokyo 2025 in diretta streaming, anche per chi si trova all'estero.
Ultimi giorni di gare per i Campionati del mondo di atletica leggera, in corso di svolgimento con l’edizione Tokyo 2025 che vede l’Italia protagonista con tante medaglie. In calendario restano solo due giorni di competizioni, oggi 20 settembre e domani, domenica 21 settembre. Ci sono ancora tante medaglie da assegnare e tanti italiani da seguire in gara.

La copertura televisiva in Italia è garantita dalla Rai, sia con diretta TV che con diretta streaming su Rai Play. In questo modo è possibile seguire le ultime giornate di gara in modo gratuito.

Per chi si trova all’estero, invece, bisogna verificare che tipo di copertura televisiva ha la competizione nel Paese. In alcuni casi, seguire le gare è impossibile. Per vedere i Mondiali di atletica leggera 2025 dall’estero è possibile ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione e poi collegarsi a Rai Play.

La soluzione giusta, in questo caso, è rappresentata da TotalVPN che, con la promozione in corso, è disponibile con un prezzo ridotto a 1,59 euro andando a scegliere il piano annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso e una spesa totale di appena 19 euro. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di TotalVPN, qui di sotto.

Mondiali di atletica: il programma

Ecco il programma di sabato 20 settembre:

  • 00.30 20 km di marcia (femminile)
  • 02.55 20 km di marcia (maschile)
  • 04.35 Eptathlon, salto in lungo:
  • 12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto
  • 13.00 4×400 femminile, batterie: Italia
  • 13.25 4×100 maschile, batterie: Italia
  • 13.45 4×100 femminile, batterie: Italia
  • 14.11 Eptathlon, 800 metri
  • 14.29 5000 metri (femminile), finale

Di seguito, invece, le gare in programma per il 21 settembre:

  • 02.05 Decathlon, 110 ostacoli
  • 02.55 Decathlon, lancio del disco
  • 04.35 Decathlon, salto con l’asta
  • 10.35 Decathlon, tiro del giavellotto
  • 12.05 Salto in alto (femminile), finale
  • 12.35 800 metri (femminile), finale
  • 12.47 5000 metri (maschile), finale
  • 13.10 Lancio del disco (maschile), finale
  • 13.20 4×400 maschile, finale
  • 13.35 4×400 femminile, finale
  • 13.49 Decathlon, 1500 metri
  • 14.06 4×100 femminile, finale
  • 14.20 4×100 maschile, finale

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 set 2025

Davide Raia
Pubblicato il
20 set 2025
