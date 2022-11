Mondiali in Qatar: CR7 è il più cercato, poi Messi

Come ben sappiamo, purtroppo, l’Italia non sarà presente tra le nazionali che scenderanno in campo ai mondiali di Qatar 2022. Ciò non significa però che i nostri connazionali non siano interessati alla competizione, anzi: è stato registrato un book di ricerche online a proposito dei voli economici per raggiungere il paese arabo. È quanto svela uno studio condotto da Semrush, che stila anche la classifica dei calciatori più cercati tra quelli protagonisti del torneo: in testa, senza sorprese, ci sono i soliti CR7 e Messi.

CR7, poi Messi e Neymar: i calciatori più cercati

A completare la Top 10 sono il brasiliano Neymar, il suo compagno di club francese Mbappé, il polacco Lewandowski, il pallone d’oro francese Benzema, l’uruguaiano Suàrez, il brasiliano Casemiro, l’olandese de Jong e il gallese Bale.

Interessante anche la classifica composta da coloro che hanno fatto registrare il maggior incremento nel volume delle ricerche durante gli ultimi quattro anni: in prima posizione c’è lo spagnolo Pedri, seguito dal brasiliano Antony e dall’inglese Maguire.

Il report completo è disponibile sul sito ufficiale di Semrush. Questo il commento di Chiara Clemente, Marketing Manager Italia di Semrush.

La Coppa del Mondo FIFA è da sempre una delle competizioni che desta maggiormente interesse a livello globale, un’ottima vetrina per i calciatori, ma anche per il paese che ospita la competizione. Analizzando i dati vediamo che nonostante l’Italia non sia riuscita a qualificarsi per questa edizione, gli utenti italiani stanno mostrando ugualmente un’enorme attenzione per l’evento. Interessanti anche le ricerche relative ai voli, che da luglio 2021 si mantengono al di sopra di quella che era la media degli anni passati.

A essere interessati da questo genere di ricerche sono soprattutto gli uomini (67%) di età compresa tra i 25 e i 34 anni (30%).

