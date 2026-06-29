Mondiali e streaming pirata: maxi operazione, 400 domini abbattuti

Con i mondiali di calcio che sono entrati nella loro fase più calda (ieri il via ai sedicesimi di finale), sempre più tifosi e appassionati si rivolgono allo streaming illegale per guardare le partite in diretta sui loro dispositivi. Ne è consapevole il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che si è mosso per tempo coordinando una maxi operazione antipirateria che ha portato alla chiusura di quasi 400 domini accessibili a livello globale.

Domini sequestrati contro il calcio piratato

Nel suo comunicato, l’ente federale sottolinea che collegarsi a questi siti per vedere i match non solo alimenta economicamente un network basato sull’illecito, fondato sulla violazione della proprietà intellettuale, ma porta con sé anche potenzali rischi per la sicurezza. Ci si può infatti imbattere in pagine o applicazioni che ingannano il visitatore e lo spingono a eseguire download malevoli o a cedere informazioni riservate.

Quando si apre la propria rete a siti di streaming illegali, si corre un rischio significativo. Questi siti di streaming non solo violano le leggi sul copyright, ma espongono anche gli spettatori a potenziali minacce, tra cui attacchi malware e connessioni non sicure che possono compromettere dati personali e finanziari.

L’intervento prende il nome di Operation Offsides e coinvolge autorità provenienti da tutto il mondo, inclusa l’Europol. Qui sotto l’immagine mostrata al posto della homepage sui portali sequestrati, con tanto di guardalinee che alza la bandierina per segnalare il fuorigioco.

Il gioco del gatto e del topo

Come già visto con l’operazione che nei giorni scorsi ha messo nel mirino il network PirloTV, e più volte in passato, la chiusura o il sequestro di uno o più domini è seguito sistematicamente dall’apertura di altri che fanno esattamente lo stesso. Per chi li gestisce, portare online nuovi mirror significa poter continuare a trasmettere i contenuti illegalmente, senza troppe interruzioni.