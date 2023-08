Mondiali Vela Classi Olimpiche 2023: guarda le gare in streaming

Da venerdì 11 agosto a domenica 20 agosto 2023 saremo tutti sintonizzati sui Campionati Mondiali di Vela Classi Olimpiche 2023. Un evento che si rinnova, capace di regalare forte emozioni. Le gare si terranno a The Hague, nei Paesi Bassi e verranno trasmesse integralmente in diretta streaming sul canale YouTube di World Sailing. Come puoi assicurarti la visione anche se ti trovi all’estero per lavoro o vacanza?

Mondiali di Vela Classi Olimpiche 2023: tutta la programmazione delle gare

Venerdì 11 agosto 2023

Regate: Skiff uomini, Skiff donne, Dinghy misto a due, Multihull misto, Hansa 303 (Classe Paralimpica), 2.4m OD (Classe Paralimpica), Rs Venture Keel (Classe Paralimpica)

Regate: Skiff uomini, Skiff donne, Dinghy misto a due, Multihull misto, Hansa 303 (Classe Paralimpica), 2.4m OD (Classe Paralimpica), Rs Venture Keel (Classe Paralimpica)

Regate: Skiff uomini, Skiff donne, Dinghy misto a due, Multihull misto, Hansa 303 (Classe Paralimpica), 2.4m OD (Classe Paralimpica), Rs Venture Keel (Classe Paralimpica)

Riserva: Dinghy misto a due

Regate: Kite uomini, Kite donne, Dinghy uomini, Dinghy donne, Dinghy misto a due, Multihull misto, Hansa 303 (Classe Paralimpica)

Riserva: Skiff uomini, Skiff donne, 2.4m OD (Classe Paralimpica), Rs Venture Keel (Classe Paralimpica)

Regate: Windsurf uomini, Windsurf donne, Kite uomini, Kite donne, Dinghy uomini, Dinghy donne, Skiff uomini, Skiff donne, Dinghy misto a due, 2.4m OD (Classe Paralimpica), Rs Venture Keel (Classe Paralimpica)

Riserva: Multihull misto, Hansa 303 (Classe Paralimpica)

Regate: Windsurf uomini, Windsurf donne, Kite uomini, Kite donne, Skiff uomini, Skiff donne, Dinghy misto a due, Multihull misto

Regate Medaglie: Hansa 303 (Classe Paralimpica), 2.4m OD (Classe Paralimpica), RS Venture Keel (Classe Paralimpica)

Riserva: Dinghy uomini, Dinghy donne

Regate: Windsurf uomini, Windsurf donne, Kite uomini, Kite donne, Dinghy uomini, Dinghy donne

Regate Medaglie: Dinghy misto a due, Multihull misto

Riserva: Skiff uomini, Skiff donne

Regate: Windsurf uomini, Windsurf donne, Kite uomini, Kite donne, Dinghy uomini, Dinghy donne

Regate Medaglie: Skiff uomini, Skiff donne

Regate: Windsurf uomini, Windsurf donne, Kite uomini, Kite donne

Riserva: Dinghy uomini, Dinghy donne

Regate Medaglie: Dinghy uomini, Dinghy donne

Riserva Medaglie: Windsurf uomini, Windsurf donne, Kite uomini, Kite donne

