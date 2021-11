Mondly, 41 lingue per un anno: risparmia con coupon

Vuoi imparare una nuova lingua? Con Mondly puoi sceglierne addirittura 41. Premiata come “App dell'anno” da Facebook e “Miglior nuova app” da Apple e con oltre 80 milioni di download, Mondly si posiziona al primo posto fra le app di apprendimento. La sua vasta quantità di risorse e strumenti l'ha resa infatti particolarmente amata dagli utenti, che possono beneficiarne senza lo stress di dover seguire corsi oppure chinarsi sui libri. Se vuoi risparmiare ancora di più sull'abbonamento Premium annuale, inserisci in fase di acquisto il coupon wintersoftwareland: il prezzo scenderà a soli 33,60 euro. L'app è compatibile con tutti i dispositivi a sistema operativo Android, iOS e di marca Huawei.

Imparare una nuova lingua, si sa, apre davvero le porte del mondo. Potrai scegliere fra lingue classiche come l'inglese, il francese, lo spagnolo o il tedesco, ma anche giapponese, coreano, russo, arabo oppure cinese. Non c'è limite alla voglia di imparare. Ma davvero bastano soltanto cinque minuti al giorno? Questa è la promessa di Mondly. L'abbonamento Premium include nel prezzo numerosi strumenti per imparare le basi di ogni lingua e mantenere le proprie capacità nel tempo. Parliamo di 250 lezioni organizzate in argomenti, 36 Vocabulary Builders (ovvero delle liste di parole più utilizzate), 41 conversazioni reali e simulate e 2000 lezioni giornaliere, che ti aiuteranno a consolidare le nuove conoscenze. Diventare un poliglotta sarà un gioco da ragazzi.

Ciò che contraddistingue Mondly dalla concorrenza è, soprattutto, l'immediatezza di accesso alle lezioni e agli strumenti proposti. Nessun orario, zero verifiche e test da compilare. Bastano davvero pochi minuti al giorno per imparare passo dopo passo una delle 41 lingue proposte dal programma. Votata positivamente da milioni di utenti in tutto il mondo, Mondly è il miglior alleato per chi viaggia attorno al mondo, fisicamente e con la mente. L'abbonamento Premium ha una durata di 12 mesi e, come già anticipato, include 41 lingue fra cui scegliere. Risparmia sull'acquisto inserendo nell'apposito campo il coupon wintersoftwareland: il prezzo scenderà a soli 33,60 euro.