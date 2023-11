Mondly anticipa il Black Friday e lancia il 96% di sconto su 41 lingue

Questo Black Friday, non perdere l’opportunità di fare un investimento intelligente per il tuo futuro con Mondly Premium, pluripremiata app di apprendimento delle lingue che ti permette di accedere a ben 41 lingue a vita a soli 89,99 euro, anziché 1999,99 euro, pari al 96% di sconto.

Tutti i vantaggi di Mondly Premium

Mondly è un’applicazione innovativa che ha conquistato oltre 110 milioni di download. Un successo dovuto alla combinazione di esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata, che ti permettono di imparare nuove lingue come un madrelingua. Con l’accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro, la tua esperienza linguistica sarà completa e coinvolgente.

Con Mondly, imparare una nuova lingua è divertente, facile e veloce. Grazie a una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia, potrai imparare nuove lingue più velocemente di chiunque altro. Mondly ti permette di apprendere non perché devi, ma perché è talmente coinvolgente che vorrai farlo. Con strategie di gamification e tecnologie avanzate per l’apprendimento delle lingue, Mondly ti guiderà attraverso il processo di apprendimento in modo rapido ed efficace.

Sono 41 le lingue disponibili con un incredibile sconto del 96% che rende questa offerta esclusiva Black Friday un’opportunità di investire nel tuo futuro in modo intelligente. Un solo acquisto ti darà accesso a una piattaforma di apprendimento delle lingue leader nel settore con tantissime lezioni, quiz e risorse aggiuntive, oltre che a una community di appassionati come te.

Unisciti a Mondly e inizia un viaggio nel mondo dell’apprendimento Premium: approfitta, per un periodo di tempo limitato, dello sconto: il prezzo crolla così a soli 89,99 euro UNA TANTUM anziché 1999,99. Ciò significa che non dovrai più pagare alcun abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.