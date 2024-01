Mondly, apprendi le lingue con esperienze immersive a -95%

Vuoi imparare una nuova lingua ma sei stanco di studiare su manuali e libri di grammatica? Quando si inizia a studiare una nuova lingua è sicuramente indispensabile approfondire l’apprendimento con esperienze immersive, in grado dunque di creare ambienti di vita reali. Con Mondly, l’apprendimento di una nuova lingua diventa un’esperienza unica e coinvolgere che mette da parte le difficoltà e la noia delle classiche lezioni.

Oggi hai l’opportunità di studiare con uno strumento adatto a tutti, grazie alla sua versatilità ma anche all’ottimo rapporto qualità/prezzo. Padroneggiare una nuova lingua con Mondly è divertente, facile e veloce. Non crederai a quanto può essere semplice ed efficace; ma per confermare ciò non ti resta che procedere con l’acquisto di un abbonamento.

Grazie ad una speciale promozione puoi imparare fino a 41 lingue spendendo solamente 99,99 euro anzichè 1999,99 per il piano a vita! Quale momento migliore per imparare il cinese, il francese, il tedesco o altre lingue, se non questo? Oggi puoi infatti approfittare di questa offerta limitata che sconta il prezzo di listino del 95%. Che aspetti?

Mondly: impari come e quando vuoi

Mondly adotta un metodo di insegnamento del tutto innovativo, che consente di apprendere in modo rapido e semplice. La maggior parte delle app pensare per imparare una nuova lingua permettono solo di imparare partendo dall’inglese. Mondly, invece, ti consente di imparare dalla tua lingua madre; ecco perchè le lingue disponibili sono ben 41.

Con Mondly puoi ascoltare madrelingua: collabora infatti con madrelingua professionisti per farti avere pronunce impeccabili e accenti naturali. Inoltre, ti consente di focalizzarti su frasi di uso comune; puoi memorizzare le parole più usate, formare frasi e a prendere parte a conversazioni in pochi minuti.

Approfitta subito dello sconto del 95% per acquistare il piano a vita a soli 99,99 euro. In alternativa puoi scegliere il piano di 12 mesi a 47,99 euro all’anno (1 lingua) o il piano di 1 mese a 9,99 euro al mese (1 lingua)

