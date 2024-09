Mondly, con "back to school" impari nuove lingue al 96% di sconto

Con l’ultima offerta Mondly, tornare a scuola non è mai stato così conveniente. Stiamo parlando di uno sconto del 96% sul piano a vita grazie alla promo “back to school”. Sembra impossibile, ma è davvero così: acquisti il servizio una volta sola ed è tuo per sempre, a soli 89,99€ invece di 1999,99€.

A un prezzo veramente incredibile si ottiene un grande aiuto per cominciare l’anno scolastico col piede giusto. Con Mondly ogni studente ha a disposizione ben 41 lingue da imparare. Non solo le più “classiche”, come possono essere inglese, francese, spagnolo o tedesco, ma anche coreano, arabo, persiano o thailandese.

“Back to school” con Mondly: accesso a vita in sconto al 96%

Hai bisogno di un sostegno nello studio? Vuoi imparare una nuova lingua per preparati al prossimo viaggio? Con la promo di Mondly “back to school” hai accesso a lezioni in 41 lingue diverse al 96% di sconto. Si tratta di una delle migliori e più scaricate app linguistiche al mondo, con oltre 125 milioni di download.

L’insegnamento con Mondly è personalizzato su misura per te e la tua routine quotidiana. Inoltre, integra alcuni dei più innovativi metodi di apprendimento, focalizzandosi su frasi d’uso comune e permettere agli utenti di partecipare quanto prima a conversazioni con madrelingua, abituando l’orecchio ad accenti e sonorità.

A ciò si aggiungono anche avanzati chatbot per il riconoscimento vocale. Viene utilizzata persino la realtà aumentata. Tutte funzionalità extra che aiutano gli studenti nel loro percorso, che così diventa interattivo e aumenta di efficacia.

Se oggi ci sono più di 110 milioni di utenti Mondly in tutto il mondo un motivo ci sarà. La possibilità di avere a disposizione fino a 41 lingue – tra croato, lettone, russo, giapponese, tagalog e molte altre – è sicuramente un vantaggio aggiuntivo.

Che aspetti allora? L’offerta è disponibile solo per un periodo limitato: non perdere questa occasione e approfitta subito dello sconto del 96% sul piano a vita di Mondly, per averlo a 89.99€ invece di 1999,99€.