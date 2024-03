Mondly: esperienze immersive per l'apprendimento linguistico

Mondly offre una piattaforma all’avanguardia per l’apprendimento linguistico, unendo tecnologia avanzata e un approccio innovativo. Con oltre 41 lingue disponibili ed esperienze immersive di realtà aumentata, Mondly offre una soluzione efficace e divertente per l’apprendimento delle lingue.

Combinazioni linguistiche

Mondly offre oltre 1000 combinazioni di lingue permettendo agli utenti di iniziare il loro percorso formativo partendo dalla loro lingua madre. Questo approccio personalizzato facilita l’apprendimento e rende l’esperienza più intuitiva, soprattutto per i principianti.

Contenuti

Con 50 argomenti diversi disponibili, Mondly permette agli studenti di prepararsi a svariate situazioni quotidiane. Dalle conversazioni di base agli scenari più complessi, l’app fornisce gli strumenti necessari per affrontare diverse circostanze.

Costruttori di vocabolari

I 36 moduli di costruzione del vocabolario di Mondly sono progettati per accelerare l’apprendimento del lessico. Questi moduli, strutturati in maniera intuitiva, aiutano gli utenti a memorizzare parole e frasi essenziali in tempi brevi, facilitando la comprensione e l’uso attivo della lingua.

Conversazioni

Mondly offre anche dialoghi interattivi che consentono agli utenti di praticare la lingua in scenari realistici, migliorando non solo la comprensione e la pronuncia ma anche la capacità di interagire in modo naturale in una conversazione.

Lezioni grammaticali

Le lezioni grammaticali di Mondly includono tabelle di coniugazione e funzioni grammaticali essenziali per un apprendimento completo della lingua.

Lezioni giornaliere

Le lezioni giornaliere di Mondly sono progettate per garantire un miglioramento continuo e progressivo. Questa routine quotidiana aiuta a mantenere alta la motivazione e a consolidare quanto appreso, rendendo l’apprendimento linguistico una parte della routine quotidiana dell’utente.

Esperienze di apprendimento avanzate

Mondly si distingue non solo per il suo contenuto, ma anche per le sue innovative esperienze di apprendimento, tra cui:

Mondly Kids : Progettata per i bambini, questa app trasforma l’apprendimento delle lingue in un gioco divertente.

: Progettata per i bambini, questa app trasforma l’apprendimento delle lingue in un gioco divertente. Mondly AR e Mondly VR : Offrono esperienze immersive in Realtà Aumentata e Realtà Virtuale per un apprendimento coinvolgente e all’avanguardia.

: Offrono esperienze immersive in Realtà Aumentata e Realtà Virtuale per un apprendimento coinvolgente e all’avanguardia. Mondly for Business: Un software aziendale pensato per migliorare la soddisfazione dei clienti, attrarre talenti e aumentare la produttività.

Per conoscere l’offerta completa di Mondly clicca qui.