Mondly: hai 41 lingue a disposizione e uno sconto del 95%

Se hai sempre desiderato imparare una nuova lingua, ora è il momento perfetto per farlo. Con la promozione esclusiva di Mondly, puoi ottenere accesso a vita a ben 41 lingue per soli 99,99 euro invece di 1999,99 euro. Risparmierai il 95% sul pagamento unico.

Funzionalità e vantaggi inclusi con Mondly

Mondly è stata riconosciuta come “App dell’Anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple. E non è una sorpresa, considerando la sua combinazione di esercizi focalizzati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata che ti faranno parlare nuove lingue come un madrelingua in pochissimo tempo.

Con l’accesso a Mondly, avrai anche la possibilità di arricchire la tua esperienza linguistica con funzionalità extra, tra cui Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro ancora.

Imparare una nuova lingua con Mondly è divertente, facile e veloce, grazie alla solida scienza neurale e alle tecnologie all’avanguardia utilizzate. I corsi di lingua di Mondly si concentrano sulle frasi di uso comune anziché sulle singole parole, permettendoti di iniziare a formare frasi e a prendere parte a conversazioni in pochi minuti.

Inoltre, avrai l’opportunità di ascoltare e imitare i madrelingua professionisti per migliorare la tua pronuncia e ottenere un accento naturale. Ma non è tutto: Mondly ti offre anche la possibilità di esercitarti in conversazioni reali utilizzando un chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in Realtà Aumentata.

È grazie al sistema di ripetizione unico di Mondly che memorizzerai le informazioni in modo efficace e duraturo. Se vuoi imparare una nuova lingua in modo rapido, efficiente e divertente, risparmiando al tempo stesso il 95% sul prezzo di listino, questo è il momento giusto: Mondly a vita è disponibile in offerta al prezzo di 99,99 euro anziché 1999,99.