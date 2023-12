Mondly, impara fino a 41 lingue con lezioni in AR a soli 99€

Mondly nasce come strumento per l’apprendimento delle lingue. Un apprendimento differente da quelli a cui siamo abituati e che permette di mettere da parte i libri e noiose lezioni per apprendere in modo semplice e rapido. Parliamo di un’app premiata e scelta da un numero di utenti che raggiunge oltre 110 milioni di download.

La combinazione di esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata rendono del tutto originale ogni sessione di studio che si decide di effettuare. Non a caso, infatti, l’apprendimento di una lingua con un’applicazione come Mondly consente di programmare lo studio in base ai propri impegni e alle necessità di ciascun individuo. Oggi grazie ad una speciale promozione puoi acquistare il piano a vita, che include fino a 41 lingue, a soli 99,99 euro anzichè 1999,99 euro.

Mondly: impara le lingue in modo semplice e divertente

Con Mondly imparare le lingue non è mai stato cosi semplice! Grazie a questa app, infatti, potrai imparare una nuova lingua non perché devi, ma perché è talmente divertente che non vedrai l’ora di farlo. Oltre a frasi di uso comune, potrai subito memorizzare le parole più usate; formare frasi e a prendere parte a conversazioni in pochissimo tempo. Inoltre, avrai la possibilità di esercitarti in conversazioni reali grazie ad un apposito Chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi in Realtà Aumentata.

L’utilizzo di strategie di gamification e tecnologie avanzate per l’apprendimento delle lingue rendono Mondly unica e differente da tante altre piattaforme dedicate all’apprendimento delle lingue.

Giapponese, coreano, francese, cinese, inglese, spagnolo sono solamente alcune delle 41 lingue a cui puoi accedere se decidi di acquistare il piano a vita Mondly. Non dimenticare che il prezzo di listino di questo piano è di ben 1999,99 euro e oggi grazie ad una speciale promozione può essere tuo a soli 99,99 euro. Ricorda che l’offerta è limitata, approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.