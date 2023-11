Mondly: impara fino a 41 lingue con soli 99€

Giapponese, coreano, cinese, turco, arabo, persiano sono solamente alcune delle tantissime lingue che è possibile imparare grazie alla piattaforma Mondly. Non a caso, parliamo di una soluzione premiata e utilizzata da tantissimi utenti, con oltre 110 milioni di download. Mondly si contraddistingue per essere un’app che combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata: tutto con l’obiettivo di farti parlare nuove lingue come un madrelingua.

Grazie ad una speciale promozione attualmente in corso, il piano a vita può essere tuo pagando solamente 99,99 euro (anzichè 1999,99 euro). Un’opportunità, dunque, per usufruire di uno sconto del 95%. Non perdere altro tempo se vuoi avere un piano con accesso a vita per imparare fino a 41 lingue: potrai finalmente dialogare senza vergognarti del tuo accento!

Hai sempre desiderato padroneggiare una nuova lingua? Con Mondly non sarà più soltanto un desiderio perchè avrai modo di imparare in divertente, facile e veloce. Non crederai a quanto può essere semplice ed efficace.

In più, con Mondly puoi ampliare i tuoi obiettivi puntando a risultati del tutto ottimali. Grazie a Mondly i risultati saranno differenti rispetto a semplici lezioni basate sullo studio della grammatica. Preparati ad imparare una nuova lingua: non perché devi, ma perché è talmente divertente che vorrai farlo. Ascolta i madrelingua grazie a Mondly che collabora con madrelingua professionisti per farti avere pronunce impeccabili e accenti naturali.

Questa app ti permetterà di focalizzare i tuoi studi su frasi di uso comune, memorizzando le parole più usate, formando frasi e prendendo parte a conversazioni in pochissimo tempo. Che aspetti? Approfittane subito: il piano a vita è disponibile a soli 99,99 euro anzichè 1999,99 euro grazie ad uno sconto del 95%. Per te accesso a vita a ben 41 lingue!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.