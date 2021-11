Mondly: impara una nuova lingua senza alcuna difficoltà!

Mondly è l’applicazione ideale se vuoi imparare una lingua direttamente dal tuo smartphone. Attualmente, è possibile usufruire di uno sconto che rende disponibile l’app a soli 47,99 euro sull’abbonamento annuale.

Mondly, l’app ideale per apprendere una nuova lingua: i dettagli

Mondly è una delle più scaricate ed innovative app per apprendere al meglio una nuova lingua straniera. Apprezzata da oltre 70 milioni di utenti in tutto il mondo, utilizza un innovativo metodo per imparare una lingua straniera grazie alla realtà aumentata ed al riconoscimento vocale. Il tutto fa si che anche i meno tecnologici possano imparare un nuovo idioma senza difficoltà.

Inoltre, Mondly mette a disposizione anche tutta la parte grammaticale in modo da perfezionare l’apprendimento della lingua anche a livello di scrittura. La cosa che differenzia Mondly dalle altre soluzioni è sicuramente quella di essere molto user-friendly. Per l’apprendimento quest’app mette a disposizione anche degli esempi di vita quotidiana come il cibo, la famiglia, lo sport ed altri.

Gli idiomi stranieri che un utente può scegliere di approfondire sono addirittura 41. Ovviamente per famigliarizzare al meglio con la nuova lingua Mondly permette di partire dalla propria lingua madre. Oltre alle varie lezioni brevi che sono ben 250, è possibile accedere a più di 2000 corsi suddivisi in challenge con traguardi mensili. In pratica, con questa applicazione imparerete una nuova lingua in maniera divertente, proprio come un gioco!

La piattaforma di Mondly è stata creata nel 2013 da due giovani studenti della Transilvania Università di Brașov in Romania che decisero di fondare una start-up, la EdTech.

L’app di Mondly è disponibile ad oggi per smartphone e tablet, sia Android che iOS. Inoltre, l’azienda offre anche una web app, accessibile quindi anche da PC.

Come abbiamo detto all’inizio, quest’applicazione è ora disponibile all’acquisto a meno di 48 euro per il piano con valenza 12 mesi.

Se dunque sei alla ricerca di una soluzione per apprendere al meglio una nuova lingua, questa è sicuramente una delle migliori in circolazione!