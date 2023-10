Mondly offre uno sconto imperdibile del 95% sui suoi 41 corsi di lingua

Se hai sempre sognato di padroneggiare una nuova lingua, oggi è il giorno giusto per farlo. Grazie all’offerta esclusiva di Mondly, puoi ottenere il 95% di sconto sul piano a vita, abbassando il prezzo da 1999,99 euro a soli 99,99 euro. Un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire: Mondly, infatti, è stata insignita dei titoli di “App dell’Anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple, con oltre 100 milioni di download in tutto il mondo. Ma cosa rende Mondly così speciale?

Imparare è semplice e rapido con Mondly

Mondly trasforma l’apprendimento delle lingue in un’esperienza divertente, rapida ed efficace. Grazie a una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia, questa app ti aiuterà a parlare una nuova lingua meglio e più velocemente di chiunque altro. Imparare una lingua non sarà mai stato così divertente, grazie a strategie di gamification e tecnologie avanzate per l’apprendimento delle lingue. Sarai motivato a studiare ogni giorno.

Dimentica di dover imparare singole parole noiose. Con Mondly, ti concentrerai su frasi di uso comune che ti permetteranno di memorizzare le parole più importanti, formare frasi e partecipare a conversazioni in pochissimo tempo. Ma la cosa migliore è che la piattaforma ti mette in contatto con madrelingua professionisti che ti aiuteranno a ottenere pronunce impeccabili e accenti naturali.

Non sarai mai solo nella tua esperienza di apprendimento. Grazie a un avanzato chatbot con riconoscimento vocale e corsi in Realtà Aumentata esclusivi, potrai esercitarti in conversazioni reali fin da subito. Questo ti farà sentire come se fossi immerso in un contesto linguistico autentico. In più, Mondly utilizza un sistema di ripetizione collaudato ed efficace basato su intervalli che ti aiuterà a memorizzare in modo permanente le informazioni e ad apprendere nuove lingue più velocemente di quanto avresti mai immaginato.

La maggior parte delle app linguistiche ti obbliga a imparare partendo dall’inglese o dall’italiano, ma Mondly rompe questa barriera: puoi iniziare a imparare una nuova lingua partendo dalla tua lingua madre, e puoi scegliere tra ben 41 lingue diverse. È un piccolo dettaglio, ma fa una grande differenza nel tuo percorso di apprendimento.

Non perdere l’opportunità di ottenere il 95% di sconto sul piano a vita di Mondly. Questa promozione è valida solo per un periodo limitato, quindi affrettati e inizia il tuo viaggio linguistico oggi stesso divertendoti, imparando e risparmiando al tempo stesso.

