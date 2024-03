Mondly: realtà virtuale per l'apprendimento linguistico

Mondly si sta affermando come un leader nell’ambito dell’apprendimento linguistico. Questa piattaforma offre una soluzione pratica e tecnologicamente avanzata per imparare nuove lingue, ed ha ottenuto numerosi premi, tra cui “App dell’Anno” su Facebook, “App che amiamo” sull’Apple App Store, e “Scelta da Play” su Google Play, a conferma del suo impatto e della sua efficacia.

Un metodo innovativo e accessibile

Mondly offre corsi progettati da esperti linguistici, con le lezioni che possono essere seguite da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, permettendo agli studenti di imparare quotidianamente e compatibilmente con i propri impegni.

Ampia gamma di opzioni di apprendimento

Con oltre 1000 combinazioni di lingue disponibili, Mondly consente di imparare partendo dalla propria lingua madre. La piattaforma mette a disposizione 50 argomenti per situazioni comuni, 36 costruttori di vocabolario, 41 conversazioni reali e approfondimenti grammaticali, tutti mirati a garantire un apprendimento veloce e approfondito.

Tecnologia avanzata

Mondly si distingue anche per l’uso innovativo della tecnologia. Oltre all’app principale, la piattaforma include Mondly Kids, Mondly AR (Realtà Aumentata) e Mondly VR (Realtà Virtuale), offrendo esperienze di apprendimento immersive e interattive che vanno oltre i tradizionali metodi didattici.

Vantaggi per imprese e professionisti

Mondly non si rivolge solo a studenti individuali, ma offre anche soluzioni per le aziende. Con Mondly for Business, le organizzazioni possono aumentare la soddisfazione dei clienti, attirare e trattenere i talenti migliori e migliorare la produttività e la collaborazione interna, grazie alla padronanza delle lingue.

Offerte esclusive

Mondly è disponibile con varie soluzioni di abbonamento a partire da 9,99€ per i piani mensili o 47,99€ per i piani annuali con una lingua disponibile. Inoltre, la piattaforma offre anche uno sconto del 95% sul suo piano in abbonamento con accesso a vita a 41 lingue, con un prezzo in offerta a 99,99€.

Per conoscere l’offerta completa di Mondly clicca qui.