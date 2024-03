Mondly: studia una nuova lingua divertendoti

Tra i servizi per imparare lingue, Mondly riesce a proporre un sistema che, attraverso la gamification, diverte e risulta facile e veloce. Scopriamo insieme quindi tutte le informazioni necessarie, compreso l’abbonamento, la tariffa una tantum (che paghi una sola volta e hai accesso a vita) e le feature.

Mondly: 41 lingue disponibili

Mondly non è solo un’app per imparare una nuova lingua, ma è un compagno di viaggio che ti guiderà attraverso un percorso di apprendimento coinvolgente e efficace. Utilizzando un mix di scienza neurale, tecnologie all’avanguardia e un approccio ludico chiamato gamification, questo servizio rende l’apprendimento delle lingue un’esperienza divertente e stimolante.

Con oltre 41 lingue tra cui scegliere, Mondly ti offre una vasta gamma di opzioni per esplorare e padroneggiare nuovi idiomi. Che tu sia interessato a imparare l’italiano, il francese, lo spagnolo o qualsiasi altra lingua, Mondly ha ciò che fa per te.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Mondly è la sua varietà di attività di apprendimento. Potrai concentrarti su frasi di uso comune, ascoltare audio di madrelingua per migliorare la pronuncia, partecipare a esercizi di conversazione con un Chatbot intelligente dotato di riconoscimento vocale e utilizzare un sistema di ripetizione per accelerare il processo di apprendimento.

Ma la vera ciliegina sulla torta è l’offerta attuale di Mondly: l’accesso a vita al servizio a un prezzo straordinariamente conveniente. Con uno sconto del 95%, potrai ottenere l’accesso illimitato a tutte le funzionalità di Mondly per soli 99,99€. Questo significa che non dovrai preoccuparti di abbonamenti mensili o annuali: una volta acquistato, avrai accesso a Mondly per sempre. Nel caso però fossi alla ricerca di un abbonamento, potrai avere per 9,99€ al mese una lingua, mentre per l’annuale pagherai 47,99€ l’anno.