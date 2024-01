Mondly ti offre 41 lingue straniere (in sconto) da imparare nel 2024

È il momento che tutti stavamo aspettando. Il nuovo anno è finalmente arrivato e Mondly lo celebra con un’offerta imperdibile: uno sconto del 96% sull’accesso a vita a 41 lingue. Dimentica l’ansia dei pagamenti annuali e degli aumenti di prezzo, con un piano senza abbonamento: il costo è di soli 89,99 euro (una tantum) anziché 1999,99.

Ecco perché amerai Mondly

Con oltre 41 lingue disponibili, l’app utilizza una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia per farti parlare nuove lingue in modo più rapido ed efficiente. Arricchisci la tua esperienza con l’accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, ai test dei progressi e ai contenuti Pearson.

I corsi di lingua di Mondly si concentrano sulle frasi di uso comune, permettendoti di memorizzare le parole più utilizzate e partecipare a conversazioni in pochi minuti. La collaborazione con madrelingua professionisti assicura pronunce impeccabili e accenti naturali. Inoltre, l’app utilizza un chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in realtà aumentata per esercitarti in conversazioni reali.

Il sistema di ripetizione unico di Mondly utilizza intervalli collaudati ed efficaci, consentendoti di memorizzare le informazioni in modo rapido e duraturo. Inoltre, a differenza di molte altre app linguistiche, Mondly ti consente di imparare dalla tua lingua madre, rendendo il processo di apprendimento ancora più utile.

Con 110 milioni di utenti in tutto il mondo e un numero in costante crescita, Mondly ha dimostrato di essere la scelta preferita per chi desidera imparare una nuova lingua in modo efficace e divertente: ora, grazie alla promozione limitata in corso, potrai ottenere uno sconto del 96% sull’accesso a vita a Mondly e alle 41 lingue disponibili.

