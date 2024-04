Mondly ti regala due app sottoscrivendo il piano a vita, al 95% di sconto

Mondly, nota app per l’apprendimento delle lingue, offre una promozione imperdibile per chi desidera avventurarsi nel mondo delle lingue straniere insieme ai propri bambini: uno sconto del 95% sul piano a vita e l’accesso bonus a due app esclusive, ovvero Mondly AR e Mondly Kids.

Un metodo innovativo, anche per i più piccoli

Prima di tutto, vale la pena sottolineare che Mondly ha ricevuto importanti riconoscimenti nella sua “carriera”. È stata premiata come “App dell’Anno da Facebook” e “Migliore nuova app” da Apple. Ma vanta anche più di 125 milioni di download, affermandosi così come una delle migliori app per l’apprendimento delle lingue sul mercato.

Mondly si distingue per il suo approccio innovativo all’apprendimento linguistico, che unisce esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. Grazie alla solidità della scienza neurale e all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, Mondly promette di far parlare nuove lingue ai suoi utenti più velocemente di chiunque altro.

Ma quali sono i vantaggi tangibili nell’utilizzare Mondly per imparare una nuova lingua? In primo luogo, l’app si concentra sulle frasi piuttosto che sulle singole parole, consentendo agli utenti di imparare l’uso comune della lingua e di partecipare alle conversazioni in pochissimo tempo. Inoltre, Mondly offre la possibilità di ascoltare e imitare i madrelingua professionisti, garantendo una pronuncia impeccabile e un accento naturale.

Una delle caratteristiche che più rappresentano Mondly è il suo approccio leggero all’apprendimento linguistico. Grazie a chatbot avanzati dotati di riconoscimento vocale e corsi in Realtà Aumentata, gli utenti possono esercitarsi in conversazioni reali e memorizzare informazioni utilizzando un sistema di ripetizione unico.

Attualmente, Mondly offre un imperdibile sconto del 95%, insieme all’accesso bonus a Mondly AR e Mondly Kids, pensata appunto per insegnare le lingue ai più piccoli. La promozione, che puoi sottoscrivere online, è riservata al piano premium, che ti consente di accedere a tutte le 41 lingue disponibili in modo illimitato, senza alcun abbonamento e per sempre.