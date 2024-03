Mondly: trasforma l'educazione linguistica con la realtà virtuale

Nell’era digitale, l’apprendimento delle lingue ha subito una trasformazione radicale, e Mondly si colloca in prima linea in questa evoluzione. Con 41 lingue disponibili e l’uso di tecnologie all’avanguardia come la realtà aumentata e virtuale, Mondly ridefinisce l’approccio all’educazione linguistica.

Mondly offre una piattaforma per l’apprendimento linguistico creata da esperti con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.

Le lezioni proposte includono un’ampia gamma di argomenti, progettati per coprire le situazioni più comuni, con 50 temi diversi. Inoltre, gli utenti hanno a disposizione 36 costruttori di vocabolari per un apprendimento rapido delle parole e 41 conversazioni reali per esercitare e migliorare la propria padronanza linguistica.

L’app impiega anche funzioni grammaticali e tabelle di coniugazione per facilitare progressi rapidi, integrando lezioni giornaliere che stimolano un miglioramento costante. Mondly è notevolmente apprezzata sia dagli apprendisti che dagli esperti di lingue, un segno della sua efficacia e popolarità.

Esperienze immersive con AR e VR

Mondly porta l’apprendimento linguistico a un nuovo livello con le sue esperienze immersive tramite Mondly AR e Mondly VR. Queste tecnologie replicano situazioni reali, rendendo l’apprendimento più coinvolgente e contestualizzato. Per i bambini, Mondly Kids offre un approccio ludico e interattivo per l’apprendimento delle lingue, integrando il gioco con l’educazione.

Mondly per le aziende

Mondly va oltre l’ambito individuale, estendendosi anche al settore aziendale con “Mondly by Pearson for Business”. Questa offerta adatta metodi di apprendimento linguistico alle specifiche esigenze delle aziende in contesti multilingue, fornendo soluzioni su misura per il mondo professionale.

Soluzioni di abbonamento

Mondly propone diverse opzioni di abbonamento per soddisfare vari bisogni e budget, tra cui un mese di accesso a una lingua a 9,99 €, un anno per una lingua a 47,99 € e l’accesso a vita per 41 lingue a 89,99 €, offrendo uno sconto del 95% sul prezzo originale di 1.999,99 €.

Per conoscere l’offerta completa di Mondly clicca qui.