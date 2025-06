Money Road, ecco come vederlo in streaming dall'estero

Da un paio di settimane su Sky ha debutto il nuovo show Sky Original Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, condotto da Fabio Caressa. Fin dalla prima puntata il reality show prodotto da Sky Italia insieme a Blu Yazmine ha ottenuto un notevole riscontro dalla critica televisiva e dal pubblico: secondo la recensione di Daniele Lombardi sul noto portale DavideMaggio.it, è il miglior reality della stagione.

Money Road va in onda anche in chiaro su TV8 tutti i giovedì alle 21.30 in prima visione, consentendo a chiunque la possibilità di vederlo senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento.

Per chi già non riesce a fare a meno dell’appuntamento settimanale su TV8 e sta per partire per una vacanza all’estero, confermiamo che a causa delle restrizioni geografiche il live streaming del sito TV8 non sarà disponibile. Per aggirare il blocco è però possibile fare affidamento su una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di nascondere il proprio indirizzo IP e simulare una connessione da un altro Paese.

Dopo aver completato la sottoscrizione della VPN sarà sufficiente scaricare l’app del servizio prescelto, effettuare l’accesso con le credenziali fornite al momento della registrazione, per poi connettersi a uno dei server VPN situati in Italia.

Così facendo si farà credere ai provider di rete nazionali di essere connessi dall’Italia, favorendo il decadimento automatico del blocco geografico.

Ora che le restrizioni geografiche sono superate, basterà collegarsi al sito tv8.it, individuare la sezione del live streaming e attendere l’inizio della puntata.