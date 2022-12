Moneyfarm acquisisce Profile Pensions e cresce ancora nel Regno Unito

Moneyfarm si espande e acquisisce 100% di Profile Financial Solutions Ltd (Profile Pensions), consulente digitale leader in UK, specializzato nell’aggregazione e consolidamento di posizioni pensionistiche.

Con l’ingresso di Profile Pensions, Moneyfarm supera i 3,8 miliardi di euro di masse in gestione e i 115.000 clienti, affermandosi tra i leader nella gestione del risparmio con approccio digitale a livello europeo, e consolidando significativamente la sua esperienza nel mercato previdenziale.

L’operazione di acquisizione del 100% di Profile Pensions avverrà con un mix di cassa e azioni Moneyfarm. La chiusura dell’operazione è prevista nel corso del primo semestre del 2023, previe le necessarie autorizzazioni delle autorità di vigilanza.

«Siamo entusiasti di annunciare un passo decisivo nel percorso di crescita di Moneyfarm, a coronamento di un anno proficuo per la Società, nonostante le complessità del contesto finanziario.» ha commentato Giovanni Daprà, cofondatore e amministratore delegato di Moneyfarm «Profile Pensions è una realtà innovativa con una visione della consulenza finanziaria molto simile alla nostra, basata su approccio digitale, semplicità, trasparenza e attenzione ai costi.»

Moneyfarm

Moneyfarm è una piattaforma di consulenza finanziaria indipendente, con un servizio che nasce dalla combinazione di risorse tecnologiche e umane, con il vantaggio di aumentare l’efficienza dei portafogli e abbattere i costi di gestione.

La piattaforma è stata fondata nel 2011 da Paolo Galvani e Giovanni Daprà. Già in fase di start-up ha riscritto la storia del venture capital italiano, diventando una delle iniziative più finanziate di sempre sul panorama italiano ed è oggi una delle più grandi società europee online per la gestione patrimoniale, autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA) e vigilata in Italia da Consob.

