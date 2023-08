Come vedere Monfils-Sinner in streaming (ATP Toronto)

Monfils-Sinner ai quarti di finale dell’ATP Toronto. Si disputerà sul Center Court, il campo centrale della competizione. Chi vuol assistere all’incontro deve necessariamente puntare la sveglia, l’inizio è infatti in programma per le ore 02:20 di sabato 12 agosto, ma come sempre accade sono possibili ritardi. La buona notizia è che è possibile vedere la partita in streaming su NOW da qualsiasi dispositivo.

ATP Toronto: guarda in streaming Monfils-Sinner

Chi uscirà a testa alta dall’incontro dovrà poi fare i conti con uno tra Alcaraz e Paul. Per ovvie ragioni, il favorito tra i due è lo spagnolo, numero uno del ranking e fresco vincitore di Wimbledon. L’italiano parte con il favore dei pronostici, ma attenzione all’avversario, veterano e già capace di rispedire a casa Tsitsipas ai sedicesimi. Nell’ultimo turno, il francese si è liberato in due set dell’australiano Vukic (6-4, 6-4). L’altoatesino ha invece vinto senza nemmeno giocare uno scambio, in conseguenza al ritiro di Murray per problemi di salute, e il non aver accumulato fatica potrebbe essere un fattore importante.

Gli altri quarti di finale del torneo sono Alcaraz-Paul (hanno battuto rispettivamente Hurkacz e Giron), McDonals-Davidovich (superati Raonic e Ruud) e De Minaur-Medvedev (eliminati Fritz e Musetti).

La promozione in corso permette di attivare un abbonamento a NOW approfittando di offerte speciali. Partiamo da quella relativa al pacchetto Sport, proposto per il primo mese a soli 9,99 euro: include tutti gli incontri finali dell’ATP Toronto, tre partite per ogni turno della nuova Serie A al via la prossima settimana, le gare della Formula 1 e quelle della MotoGP. Ancora, i pass Cinema+Entertainment a soli 3 euro per il primo mese garantiscono l’accesso a un enorme catalogo di film, serie TV e show in streaming.

