Sky e Netflix a 14,90 euro al mese e con 5 euro in più c'è anche il Cinema

La promo dell’estate di Sky è da cogliere al volo: per un periodo di tempo limitato, infatti, è possibile attivare il bundle con Sky TV e Netflix (piano Base senza pubblicità) al costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli di permanenza al termine del periodo promozionale.

L’offerta è valida anche per i già clienti Netflix e offre varie opzioni per la personalizzazione, con l’aggiunta di Sky Cinema e Paramount Plus a 5 euro al mese per i primi 6 mesi e con la possibilità di passare ai piani Standard e Premium di Netflix. Per verificare tutti i dettagli della promo e richiederne l’attivazione basta visitare il sito ufficiale di Sky, qui di sotto.

Sky e Netflix insieme: ecco la promo

L’offerta combinata che unisce Sky e Netflix include:

Sky TV con tutti gli show e le serie TV di Sky

con tutti gli show e le serie TV di Sky Netflix con piano Base senza pubblicità

con Sky Go per vedere i contenuti di Sky da smartphone, tablet e computer

Il costo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi. È previsto un costo iniziale di 19 euro una tantum.

A rendere particolarmente interessante l’offerta sono le opzioni di personalizzazione. Gli utenti che sottoscrivono l’offerta, al momento dell’attivazione, hanno la possibilità di passare al piano Standard, con un costo aggiuntivo di 6,99 euro al mese, oppure al piano Premium, con un costo aggiuntivo di 12,99 euro al mese, di Netflix.

In aggiunta è possibile aggiungere Sky Cinema con Paramount Plus al costo di 5 euro al mese per 6 mesi (poi 10 euro al mese) o ancora i pacchetti Sky Sport (+22,90 euro al mese) e Sky Calcio (+8 euro al mese) o ancora Sky Kids (+5 euro al mese) e Sky Ultra HD (+5 euro al mese).

Per tutti i dettagli sulla promozione basta seguire il link qui di sotto.