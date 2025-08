Disney+: le serie da non perdere in uscita ad agosto 2025

Disney+ non va certo in ferie ad agosto, anzi rilancia con alcune uscite molto interessanti per quanto riguarda le serie TV, a cominciare dall’attesissima Alien: Pianeta Terra, nuovo capitolo della leggendaria saga sci-fi horror che debutterà a ridosso di ferragosto. Prima di vedere il calendario in programma, ti ricordiamo che puoi abbonarti a partire da 5,99 euro al mese al piano Standard con Pubblicità.

Le serie in uscita ad agosto 2025 su Disney+

Andiamo a vedere in ordine le uscite del mese:

Venerdì 1 agosto

Eyes of Wakanda – Stagione 1

Lunedì 4 agosto

King of The Hill – Stagione 14

Venerdì 8 agosto

Necaxa – Stagione 1 | Episodi 1-2

Mercoledì 13 agosto

Alien: Pianeta Terra – Stagione 1 | Episodi 1-2

Good Trouble – Stagione 5 | Episodi 11-20

Venerdì 15 agosto

Limitless: Live Better Now – Stagione 1

Mercoledì 27 agosto

C’è sempre il sole a Philadelphia – Stagione 17

Come detto, c’è molta attesa per Alien: Pianeta Terra, la nuova serie firmata FX, ambientata nel 2120 in un mondo dominato da cinque grandi corporazioni e che presto si trova a fronteggiare una misteriosa minaccia dopo lo schianto di una nave spaziale. Scopriremo in che modo andrà a ricollegarsi alla saga cinematografica.

Da tenere d’occhio anche Limitless: Live Better Now, in cui Chris Hemsworth, il Thor della saga cinematografica Marvel, affronta tre sfide epiche per esplorare metodi scientificamente comprovati per migliorare la nostra salute.

Tutto questo e molto altro su Disney+. Puoi abbonarti adesso a partire da 5,99 euro al mese.