Monitor Acer da gaming: solo 99€ per questo gioiello

Acer Nitro KG2 è un monitor da gaming progettato per dare il massimo con i giochi di ogni piattaforma: dai PC alle console, non fa alcuna differenza. Segnaliamo su queste pagine che oggi è in forte sconto su Amazon, grazie a un’offerta che tende la mano a chi vuol portare in vita i titoli di ultima generazione, senza compromessi in termini grafici. È possibile metterlo sulla scrivania (o montarlo a parete grazie all’attacco VESA) al prezzo finale di soli 99 euro.

Acer Nitro KG2, il monitor da gaming è in sconto

Tra le caratteristiche spiccano la diagonale da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), la frequenza di aggiornamento da 100 Hz con sistema Visual Response Boost e Flicker-Free, il tempo di risposta da 1 ms, il supporto alla tecnologia FreeSync di AMD, gli altoparlanti integrati che rendono superfluo il collegamento di speaker esterni e gli ingressi integrati, VGA e HDMI 1.4. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare il monitor da gaming Acer KG2 da 24 pollici al prezzo finale di soli 99,90 euro, grazie allo sconto di Amazon applicato in automatico. Non è necessario attivare coupon né inserire codici promozionali: è sufficiente metterlo nel carrello ed è fatta.

La disponibilità è immediata, la spedizione gratuita e la consegna a domicilio è garantita entro domani. Chi effettua subito l’ordine arriverà a casa in meno di 24 ore. Le centinaia di recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio superiore a 4/5 stelle.

