Monitor Acer IPS da 24 pollici a meno di 100 euro

Oggi vi suggeriamo un monitor economico, proposto da Amazon ad un prezzo ulteriormente ribassato. Parliamo dell’Acer EK241Ybix, uno schermo per desktop ideale per il lavoro grazie ad un pannello IPS, ma in grado di adattarsi un po’ ad ogni circostanza, dall’ufficio all’intrattenimento.

Acer EK241Ybix: caratteristiche tecniche

Come premesso il monitor monta un pannello con tecnologia IPS da 24 pollici che garantisce una riproduzione cromatica estremamente realistica. La risoluzione è 1920×1080 (FullHD) non altissima, ma che ben si adatta alla diagonale non troppo generosa, garantendo un buon livello di dettaglio. Il refresh rate arriva a 75Hz, superiore ai tradizionali 60Hz, sufficiente a garantire una maggiore fluidità durante l’azione di gioco. Questo lo rende decisamente versatile, potendosi adattare tanto al lavoro, che allo studio fino ai videogiochi.

Non mancano funzioni come il BlueLightShield che riduce l’affaticamento causato dall’esposizione alla luce blu dei display. Sul fronte della connettività invece troviamo l’essenziale: un ingresso VGA, uno HDMI ed un jack da 3,5mm per le cuffie o gli altoparlanti. Si tratta quindi di un monitor senza troppe pretese, ma in grado di offrire un’ottima qualità dell’immagine ad un prezzo decisamente contenuto. Non manca infine l’attacco VESA che permette di fissare il monitor direttamente alla parete o ad un braccio per scrivanie.

Amazon lo propone tra le offerte di Natale a soli 99,90 euro con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino.