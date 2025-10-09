Monitor Acer Nitro per gaming WQHD a 120Hz, pannello IPS a prezzo TOP

Immagini fluide e risoluzione avanzata per premere play suoi tuoi titoli preferiti e rimanere ammaliato. Il monitor perfetto per la tua scrivania esiste ed è questo Acer Nitro KG272UGbmiipfx. Con dimensioni generose e caratteristiche di spicco, è un affare su Amazon. Impossibile perderlo di vista, mettilo in carrello a 146,90 euro invece di 169,90 euro e fallo subito tuo approfittando del 14% di sconto.

Ideale se vuoi un monitor dedicato al gaming ma hai un budget ristretto. Il modello Acer Nitro in questione ti regala ore e ore di divertimento senza alcuna pecca. Non importa se ami i titoli più cosy o quelli più frenetici come gli fps, il pannello integrato di offre soltanto il meglio. Infatti stiamo parlando di uno schermo IPS da ben 27 pollici e con risoluzione WQHD. Non solo i dettagli saltano all’occhio ma tra refresh rate da 120Hz e tempi di risposta di appena 1ms, le prestazioni sono elevate.

Goditi un divertimento senza limiti e approfitta anche delle tecnologie aggiuntive che rendono la visione magistrale. Non per niente ci sono una gamma cromatica estesa, l’AdaptiveSync e una luminosità di 250 nits a tua disposizione. Acer Nitro non lascia nulla al caso e tu offre un dispositivo che ha speaker integrati. Non sei obbligato ad effettuare secondi acquisti per poter mettere a riposo le cuffie e goderti il suono nel più classico dei modi. Per quanto riguarda la connettività, infine, il pannello posteriore ti offre porte HDMI (cavo incluso) e DisplayPort 1.2.

Con questo monitor da gaming, le tue sessioni fanno l’upgrade. Opta subito per acquistare il tuo Acer Nitro KG272UGbmiipfx con l’offerta in corso su Amazon. Lo acquisti a soli 146,90 euro invece di 169,90 euro grazie al ribasso del 14%, mettilo in carrello.