Monitor Acer Nitro per gaming WQHD a 120Hz, pannello IPS a prezzo TOP

Immagini fluide e risoluzione avanzata per premere play suoi tuoi titoli preferiti e rimanere ammaliato. Il monitor perfetto per la tua scrivania esiste ed è questo Acer Nitro KG272UGbmiipfx. Con dimensioni generose e caratteristiche di spicco, è un affare su Amazon. Impossibile perderlo di vista, mettilo in carrello a 146,90 euro invece di 169,90 euro e fallo subito tuo approfittando del 14% di sconto.
Ideale se vuoi un monitor dedicato al gaming ma hai un budget ristretto. Il modello Acer Nitro in questione ti regala ore e ore di divertimento senza alcuna pecca. Non importa se ami i titoli più cosy o quelli più frenetici come gli fps, il pannello integrato di offre soltanto il meglio. Infatti stiamo parlando di uno schermo IPS da ben 27 pollici e con risoluzione WQHD. Non solo i dettagli saltano all’occhio ma tra refresh rate da 120Hz e tempi di risposta di appena 1ms, le prestazioni sono elevate.
acer Nitro KG272UGbmiipfx Monitor Gaming 27", Display WQHD IPS 120 Hz, 1ms VRB, AdaptiveSync, Luminosità 250 nits, HDMI 2.0, DP 1.2, Speaker Integrati, Cavo HDMI Incluso, Nero, KG 27'' QHD
Goditi un divertimento senza limiti e approfitta anche delle tecnologie aggiuntive che rendono la visione magistrale. Non per niente ci sono una gamma cromatica estesa, l’AdaptiveSync e una luminosità di 250 nits a tua disposizione. Acer Nitro non lascia nulla al caso e tu offre un dispositivo che ha speaker integrati. Non sei obbligato ad effettuare secondi acquisti per poter mettere a riposo le cuffie e goderti il suono nel più classico dei modi. Per quanto riguarda la connettività, infine, il pannello posteriore ti offre porte HDMI (cavo incluso) e DisplayPort 1.2.
Con questo monitor da gaming, le tue sessioni fanno l’upgrade. Opta subito per acquistare il tuo Acer Nitro KG272UGbmiipfx con l’offerta in corso su Amazon. Lo acquisti a soli 146,90 euro invece di 169,90 euro grazie al ribasso del 14%, mettilo in carrello.