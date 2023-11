Monitor da 24 pollici a 79€: Black Friday in Full HD

Amazon ha tagliato il prezzo del monitor AOC 24B2XH da 24 pollici per la Settimana del Black Friday. Oggi è possibile acquistarlo a soli 79 euro. Vale la pena segnalarlo su queste pagine in considerazione delle sue caratteristiche, che lo rendono la scelta giusta per chi cerca uno schermo prodotto da un marchio affidabile e adatto a ogni ambito di utilizzo. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza per capire cosa lo rende un affare da cogliere al volo.

AOC 24B2XH: monitor 24″ in sconto al Black Friday

Grazie alla sua risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), al pannello IPS e alla frequenza di aggiornamento da 75 Hz, è perfetto per la produttività quotidiana, ma anche per lo studio, per lo streaming dei contenuti multimediali e per il gaming. Sul retro sono presenti gli ingressi HDMI e VGA. Tra le altre specifiche, vale la pena citare il tempo di risposta pari a 8 ms, le tecnologie FlickerFree e Low Blue Mode per non affaticare gli occhi, i bordi sottili su tre dei quattro lati e la possibilità di inclinarlo liberamente. È previsto il supporto allo standard VESA 100×100, per chi desidera montarlo a parete. Per saperne di più, consultare la scheda del prodotto.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un paio di giorni al massimo. In altre parole, effettuando subito l’ordine al prezzo stracciato di soli 79 euro (non è necessario attivare coupon o inserire codici promozionali), sarà possibile mettere il monitor AOC da 24 pollici sulla scrivania entro 48 ore.

