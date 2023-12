Monitor AOC da gaming: un'OCCASIONE da non perdere (-19%)

Se stai cercando il partner ideale per le tue avventure di gioco, il monitor da gaming AOC Q27G2E è la risposta. E la buona notizia è che oggi puoi portartelo a casa con un super sconto del 19% su Amazon. Un’affare imperdibile per chi cerca prestazioni di alto livello senza compromessi, ad un prezzo vantaggioso di soli 189,00 euro.

Monitor AOC da gaming: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il monitor da 27 pollici offre una risoluzione Quad HD che ti catapulterà in mondi virtuali straordinari. Ma non è solo una questione di grafica mozzafiato: il Q27G2E è progettato per garantire una esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. La frequenza di aggiornamento di 155 Hertz assicura un’immagine nitida e reattiva, mentre il tempo di risposta di 1 ms MPRT e il basso ritardo di input sono la chiave per affrontare le sfide più impegnative con la massima precisione. Che tu sia un appassionato di sparatutto, corse o strategia, questo monitor si adatta alle tue esigenze.

Un tocco di personalizzazione rende il monitor Q27G2E ancora più attraente. Passa tra le preimpostazioni integrate per i diversi generi di gioco o crea le tue condizioni ideali. Il pannello VA ad alto contrasto garantisce neri profondi e colori vibranti, trasportandoti in un mondo di dettagli mozzafiato.

La versatilità è una caratteristica chiave di questo monitor AOC. La cornice sottile offre un’estetica moderna e raffinata, mentre la compatibilità con il supporto VESA 100×100 e il piedistallo rimovibile ti danno la libertà di scegliere come posizionare il tuo schermo.

Con connessioni multiple, tra cui 2 HDMI 2.0 e 1 DisplayPort 1.2, avrai tutte le opzioni di connettività di cui hai bisogno. Inoltre, la luminosità e il contrasto di 250 cd/m² e 3.000:1 assicurano una resa visiva eccezionale.

Cogli l’opportunità di migliorare la tua esperienza di gioco oggi. Acquista il monitor da gaming AOC Q27G2E su Amazon e immergiti in un mondo di divertimento senza limiti. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 189,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.