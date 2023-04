Monitor AOC Gaming da 27" FHD e refresh rate da 165Hz scontato del 29%

Avete bisogno di un monitor da gaming, ma siete alla ricerca di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo? Abbiamo per voi un’offerta che non potete farvi scappare e che riguarda il monitor AOC Gaming 27G2SAE il cui prezzo scende a 190,97 euro. Non manca la possibilità di pagare il prodotto a rate con Cofidis considerando anche che il prezzo finale è uno dei più bassi di sempre.

AOC Gaming 27G2SAE: caratteristiche principali

Si tratta di un bellissimo monitor con pannello da 27 pollici, risoluzione FullHD e refresh rate di 165 Hz. Quest’ultima caratteristica è proprio l’elemento cardine di questo monitor perché a un prezzo del genere è una vera rarità. Non manca il supporto al FreeSync Premium e un tempo di risposta pari a 1 ms. Dal punto di vista dei collegamenti vi sono VGA, HDMI e DisplayPort, ovvero tutto l’occorrente per essere collegato con qualsiasi dispositivo. La tecnologia MPRT disabilita e abilita la retroilluminazione del monitor durante i cambi di immagine e grazie al tempo ridotto di visualizzazione di un fotogramma sul monitor, gli effetti di ghosting e sfocatura vengono ridotti, risultando in un’esperienza di gioco fluida

La tecnologia AMD FreeSync Premium assicura che le frequenze di aggiornamento della GPU e del monitor siano sincronizzate, per un’esperienza di gioco fluida garantendo comunque una frequenza di aggiornamento di almeno 120 Hz, producendo immagini meno sfocate e definite, per un’esperienza di gioco realistica. La funzione LFC elimina ogni esitazione anche nel caso in cui il frame rate scenda al di sotto della frequenza di aggiornamento. Invece la modalità AOC Low Input Lag riconfigura il monitor per ottimizzare i tempi di risposta e favorire la reattività. Infine la modalità OC Shadow Control e AOC Game Color regola i livelli di grigio per esaltare i dettagli delle immagini e schiarire le aree scure o riportarle nell’oscurità in un attimo, senza influire sul resto del display.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare il monitor AOC Gaming 27G2SAE al prezzo scontato di 190,97 euro. Non sottovalutate, poi, la possibilità di acquistarlo a rate, ma tenete conto che l’offerta è disponibile a tempo limitato, quindi non fatevela scappare!

