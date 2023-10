Monitor ASUS da 24 pollici a 98€: mettilo sulla scrivania

Grazie al 41% di sconto sul listino, il monitor ASUS VA249HE da 24 pollici è tra le offerte più interessanti di oggi nella categoria Informatica su Amazon. Al prezzo finale di 98 euro, vale la pena approfittarne anche per utilizzarlo come secondo schermo o per trasformarlo in un media center collegando un dongle HDMI o un lettore esterno.

Monitor in offerta: -41% per ASUS VA249HE

Per essere precisi, la diagonale del pannello Full HD è pari a 23,8 pollici. Sul retro sono presenti le porte D-Sub e HDMI per la connessione delle fonti video. Adatto a ogni utilizzo, dal lavoro allo studio, dallo streaming al gaming, integra tecnologie come Eye Care per filtrare la luce blu e non affaticare la vista, la riduzione dello sfarfallio e GamePlus che ottimizza le impostazioni per i giochi. L’angolo di visione arriva a 178 gradi, per immagini perfette da qualunque posizione. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Inoltre, ASUS VA249HE è compatibile con lo standard VESA, così da poterlo appendere alla parete se necessario. Lo sconto di oggi su Amazon che permette di acquistarlo al prezzo finale di 98 euro lo rende un ottimo affare.

È di certo una delle opzioni migliori in questo momento per chi vuol mettere un nuovo schermo sulla scrivania. Verificare le tempistiche della consegna e le eventuali spese per il trasporto prima di effettuare l’ordine.

